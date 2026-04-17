Només dues multes a la setmana per circular pel carril del mig

Entre l'1 de gener i el 7 d'abril, els Mossos van multar només dos conductors per setmana per circular pel carril del mig en autovies i autopistes. Això fa un total de 28 multes, la meitat de les que es van posar durant el mateix període de l'any passat, que en van ser 58. Aquestes infraccions poden arribar als 200 euros, però la sanció comporta la retirada de punts del carnet. La majoria de totes aquestes multes es van posar a l'AP-7.
A més, segons ha informat 3CatInfo amb dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, les multes per avançar per la dreta –una infracció relacionada amb el fet de circular pel carril del mig– també es va reduir pràcticament a la meitat; durant el primer trimestre de 2025 se'n van posar 423 i enguany la quantitat acumulada n'és de 205.
Des de principis d'any, les dades són molt semblants a les que es van registrar els anys 2021 i 2022. En canvi, entre el 2024 i el 2025 les sancions per circular pel mig i per avançar per la dreta van augmentar un 30%. Així les coses, els Mossos es mostren prudents perquè no hi ha una tendència clara, sinó que l'estadística dels últims anys fa pujades i baixades.
L’any 2025 els agents van denunciar 3.150 vehicles, entre turismes, camions, tràilers i vehicles especials, per entorpir la marxa de la resta d’usuaris de les vies. En aquest context, les campanyes de conscienciació recorden que la correcta utilització dels carrils no només evita sancions econòmiques, sinó que contribueix a mantenir una circulació més ordenada i segura.
La norma és clara
El reglament és clar en aquest sentit: estableix que, en vies amb diversos carrils per sentit, els vehicles han de circular normalment pel carril dret. Els carrils situats a l'esquerra queden reservats per a maniobres d'avançament o per a situacions concretes en què el trànsit ho requereixi temporalment. La norma respon a un principi bàsic d'organització del trànsit. Així, quan els vehicles tornen al carril dret després d'avançar, la circulació es distribueix de manera més eficient, s'eviten retencions innecessàries i es redueix el risc de maniobres brusques.
Ara bé, a la pràctica és molt habitual veure conductors que circulen per norma pel carril del mig. I és sorprenent que molts d'aquests conductors admeten no saber que això és una infracció tipificada com a greu, en ser preguntats per aquesta directriu. La sanció s'aplica fins i tot quan el conductor circula dins dels límits de velocitat permesos, ja que la clau no està en la velocitat, sinó en l'ús inadequat dels carrils.
El carril del mig no és més segur
Tot i que molts conductors circulen pel carril del mig perquè el fet d'haver de canviar menys de carril els genera una falsa sensació de seguretat, la realitat no és aquesta. L'acció també els permet tenir una visió més àmplia de la via que els aporta tranquil·litat, però allò cert és que aquest comportament al volant pot provocar accidents.
Així, paga la pena de recordar que, quan un cotxe circula pel carril del mig, obliga la resta de vehicles a fer un canvi de dos carrils per poder-lo avançar fins a tornar a la dreta. Conduir pel carril del mig també és un problema en cas d'avaria, ja que el vehicle està més lluny del voral de la via. En aquest sentit, els Mossos insisteixen que el carril del mig no és un carril de circulació rodada, sinó que és només per avançar o per facilitar la incorporació de vehicles quan el de la dreta estigui ple.
Mantenir el carril dret com a referència i utilitzar l'esquerre únicament per avançar continua sent una de les regles bàsiques de conducció en les autopistes i autovies de l'estat espanyol.