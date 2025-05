Nou hores de llum gratuïta una setmana després de la gran apagada

El preu del mercat majorista elèctric, l'anomenat "pool", gairebé no variarà aquest dilluns en situar-se en els 10,89 euros el megawatt hora (MWh), uns cèntims menys que els 11 euros que va marcar aquest diumenge el cost de l'electricitat. A més, durant nou hores del dia, la llum serà de cost zero o fins i tot negatiu, en un interval que anirà des de les 11.00 fins a les 20.00 hores, quan es tornarà a registrar un valor de 10 euros/MWh.

Després de donar-se un mínim històric de -10 euros per megawatt hora (MWh) dijous passat, el mínim de dilluns serà de -4 euros/MWh, una xifra que es repetirà entre les 15.00 i les 18.00 hores, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

No obstant això, aquests preus negatius del mercat majorista no es traslladen després al rebut dels clients de la tarifa regulada, ja que hi ha uns costos fixos per al consumidor. D'altra banda, entre les 21.00 i les 23.00 hores es produirà un repunt de fins a 28,1 euros/MWh.

Per part seva, Portugal, que ha anunciat aquesta setmana la detenció "per precaució" de l'intercanvi comercial d'energia amb Espanya després de l'apagada, registrarà un preu mitjà de la llum de gairebé 44 euros/MWh. Això suposa quadruplicar el cost que tindrà al mercat espanyol.