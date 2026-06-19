Nou incendi a Forallac, al Baix Empordà: vint dotacions de Bombers intenten extingir les flames

Els Bombers treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació a Forallac, al nucli de Canapost, al Baix Empordà. El cos d'emergències informa que 20 dotacions treballen per apagar les flames. Sis de les dotacions son aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac.\r\n\r\n"Som en un incendi a un camp de rostolls que avança llençant focus secundaris empesos pel vent del sud", han explicat en un breu comunicat. Els Bombers de Catalunya, que han rebut l'avís quan faltaven deu minuts per a les quatre de la tarda (15:50h), relaten que "ataquen la cua" perquè no creixi l'incendi.\r\n\r\n\r\nA Forallac, al nucli de Canapost, 20 dotacions #Bomberscat, 6 de les quals aèries amb helicòpters i avions de vigilància i atac, som en un incendi a un camp de rostolls que avança llençant focus secundaris empesos pel vent del sud (avís 15.50 h). Ataquem la cua perquè no creixi pic.twitter.com/Dz0cPpS1V6\r\n— Bombers (@bomberscat) June 19, 2026 \r\n\r\n\r\nProtecció Civil reaccionat ordenant el confinament del nucli de Canapost. El servei de gestió d'emergències demana als disset habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. \r\n\r\n\r\nPer l'incendi de Forallac, en breu enviarem una alerta de #ProteccióCivil ES-Alert als telèfons mòbils per ordenar el confinament del nucli de Canapost\r\n\r\nCal tancar-se a l'interior, i tancar portes i finestres\r\n\r\nEfectius @bomberscat treballant\r\n\r\nAlerta #INFOCAT pic.twitter.com/KuUL3ne4Gg\r\n— Protecció civil (@emergenciescat) June 19, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nProtecció Civil demana «seny» davant l’onada de calor i l’alt risc d’incendi\r\n\r\n