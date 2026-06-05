Pedalada reivindicativa dels docents a l'AP-7 a Granollers

Prop d'un centenar de docents participen en una pedalada reivindicativa a l'AP-7. Els manifestants formen part de la columna de Vallès Oriental que ha sortit de Sant Celoni cap a les 7 hores i s'ha desplaçat fins a la capital de la comarca passant per Llinars i Cardedeu. El col·lectiu ha aplegat participants d'aquests municipis fins a l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on tots junts s'han dirigit cap a l'autopista. La marxa té previst seguir en direcció Barcelona per la C-33 i està provocant restriccions de mobilitat amb talls de trànsit. La protesta arriba després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.\r\n