Els nous sistemes obligatoris als cotxes el 2026: què són els ADAS i com afectaran els conductors

Aquest 2026 la normativa europea de seguretat viària està provocant canvis importants en el trànsit del país amb l'objectiu d'actualitzar les restriccions i els vehicles cap a models més focalitzats en la tecnologia dins del sector de l’automòbil. En aquest sentit, a partir del 7 de juliol de 2026, tots els vehicles nous matriculats a la Unió Europea hauran d’incorporar de sèrie diversos sistemes avançats d’assistència a la conducció, coneguts com a ADAS.
Aquesta exigència forma part del Reglament General de Seguretat de Vehicles de la UE, que s’ha anat desplegant de manera progressiva en els últims anys. L’objectiu és reduir la sinistralitat a les carreteres i minimitzar l’impacte dels errors humans en la conducció, amb millores que afecten tant conductors com vianants i ciclistes.
Els nous sistemes obligatoris: què són i com funcionen?
Els sistemes avançats d’assistència a la conducció (ADAS) són un conjunt de tecnologies integrades als vehicles que ajuden el conductor a conduir de manera més segura i a reduir el risc d’accidents. Funcionen amb càmeres, sensors, radars i programari intel·ligent que permeten al cotxe detectar el que passa al seu entorn i reaccionar o avisar el conductor.
Alguns exemples d’ADAS són la frenada automàtica d’emergència, el control de creuer adaptatiu, el manteniment de carril, el detector d’angle mort, el reconeixement de senyals de trànsit o l'avís de somnolència o distracció. També s’hi inclou la llum de fre adaptativa, que fa parpellejar les llums posteriors en cas de frenada brusca per advertir amb més antelació els vehicles que circulen darrere i reduir així el risc de col·lisió.
Totes aquestes tecnologies esdevindran obligatòries a partir del 2026 per a tots els models nous, de manera que el parc de cotxes actual no haurà d’adaptar-se obligatòriament. Un altre element destacat és la preparació dels vehicles per incorporar, si cal, un sistema d’alcoholímetre antiarrencada. No serà obligatori de sèrie, però els cotxes nous hauran d’estar adaptats per permetre la seva instal·lació en cas que la normativa ho exigeixi. Aquest dispositiu impedeix l’arrencada del vehicle si el conductor supera la taxa d’alcohol permesa.
Prohibit avançar amb mal temps
La DGT continua incorporant noves mesures a les carreteres estatals. Després de l'aprovació d'una de les mesures més polèmiques dels darrers anys com la implementació de l'obligatorietat de dur la balisa V-16 al cotxe, ara es preveu que durant aquest 2026 també s'aprovi en aquest cas una restricció: avançar quan hi ha condicions climàtiques adverses. Amb aquesta mesura es busca reduir el volum d'accidents que succeeixen quan hi ha mala visibilitat o l'estat de la carretera no és el més adequat, unes situacions que es veuen agreujades quan hi ha mal temps. I, per tant, avançar es converteix en un dels perills més destacables.