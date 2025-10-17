Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 18 i 19 d'octubre

Gastronomia, art i cultura. Aquest seria el resum d'aquest cap de setmana a tot el país. Enmig d'uns dies marcats pel cel grisenc, aquest dissabte 18 i diumenge 19 d'octubre podeu visitar diferents racons de Catalunya on gaudireu de fires, festivals i espectacles. Des de Nació us hem preparat un llistat d'opcions per a tots els gustos i edats.
Fira Mercat de Mercats
El cap de setmana comença amb la Fira Mercat de Mercats. Des d'aquest divendres fins diumenge, la nova i remodelada plaça de les Glòries es convertirà en un dels centres neuràlgics de la ciutat amb la festa de la cultura gastronòmica. Setze estands de deu mercats oferiran productes frescos de les diferents denominacions: fruites i verdures, llegums, especialitats, xarcuteria, olives, pesca salada, peix i carn. També hi haurà un espai amb showcookings i música en viu. Com a novetat, la fira comptarà també amb tastos de La Bodegueta i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
El barri de Poblenou acull aquest cap de setmana una programació d'arts escèniques ben diversa: performance, la dansa, la música, el teatre i el circ. El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou és un festival d'arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat en el territori i en la realitat social actual. Pots consultar aquí la programació d'activitats que es farà en diversos equipaments del barri.
Barcelona Dibuixa
El cap de setmana del 18 i 19 d’octubre, Barcelona es convertirà en un immens llenç en blanc que podrem omplir de traços, colors i imaginació. Arriba una nova edició del Barcelona Dibuixa, la gran festa del dibuix que convida a experimentar amb aquesta disciplina des de perspectives múltiples i creatives. Més de trenta museus, centres i equipaments culturals oferiran activitats gratuïtes conduïdes per artistes de trajectòria reconeguda tant per a un públic familiar com adult. Consulta'n tota la informació.
Amb criatures
Més enllà d'anar a visitar el Barcelona Dibuixa, les famílies també podeu visitar la Fira de Santa Úrsula, a Valls. A Lleida, arriba una nova edició del Figa Fest, l'esdeveniment transfeminista, autogestionat i gratuït d'arts multidisciplinaris al carrer. A Móra la Nova, el Museu del Ferrocarril us convida a viure l’espectacle ferroviari més gran d’Espanya. I, si esteu per Barcelona, al Teatre Lliure podeu anar a veure l'espectacle familiar Fosca. Aquí teniu totes les activitats d'aquest cap de setmana i una proposta de pla sencer.
Al Camp de Tarragona
El Camp de Tarragona estarà ple d'actes amb opcions per a tots els gustos i edats. Reus rebrà els millors pilots del món i les acrobàcies del Freestyle World Tour. D'altra banda, a Vila-seca comença la desena edició del FICVI, que enguany homenatja l'actriu Emma Vilarasau. Continuen les Jornades de la Cuina de l'Arròs de Tardor de Mont-roig del Camp i Miami Platja, mentre que a Torredembarra se celebra la 14a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Consulta l'agenda completa al Camp de Tarragona.
Bolets i cultura al Berguedà
S'apropen els últims caps de setmana en què es podrà gaudir d'oferta d'oci al voltant dels bolets al Berguedà. A més del Mercat de Cal Rosal, hi haurà festes a la mateixa colònia i a Guardiola de Berguedà. A més, la cultura continuarà protagonitzant bona part de l'agenda, amb un concert a càrrec de l'Octet de Corda de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la Sala de Puig-reig o el correllengua, una activitat popular que té per objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana. Tots aquests plans i més aquí.
La Festa Remença i un concurs de pesca a Osona
Arriba a Tavèrnoles la VI Festa Remença, l'atractiu principal de la qual és la representació escènica de La Presa del castell de Savassona, una recreació històrica dels fets succeïts el 1485. A Vic, el dissabte se celebra la 5a edició de la Cursa infantil i juvenil adaptada; i Roda de Ter celebra el Memorial Xevi de Cal Rabadà, el tradicional concurs de pesca de final de temporada de la Societat de Pescadors Esportius de Roda. Tota l'agenda d'Osona i el Lluçanès aquí.