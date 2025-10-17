Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 17, 18 i 19 d'octubre

Aquest cap de setmana serà un dels darrers que es podrà gaudir d'oferta d'oci al voltant dels bolets. A més del Mercat de Cal Rosal, hi haurà festes a la mateixa colònia i a Guardiola de Berguedà. A més, la cultura continuarà protagonitzant bona part de l'agenda, amb música, poesia i divulgació de la llengua i el patrimoni.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 17, 18 i 19 d'octubre.
L'Ajuntament d'Olvan impulsa una nova proposta dins l'agenda d'actes paral·lels per dinamitzar el Mercat del Bolet. Es tracta de la tradicional Festa del Bolet, que se celebra en la franja matinal dels dies 18 i 19. Dissabte, serà el torn d’un showcooking i un concert. Diumenge s’ha programat un concurs de dibuix infantil, una sessió d’introducció al rugbi, un taller d’espelmes i un altre concert. Consulta els horaris.
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets", i per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç del nucli acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
Commemoració del Dia d’Europa
El Casal d’Europa del Berguedà impulsa la celebració del Dia d’Europa amb un acte que es farà aquest divendres, a partir de les 17.45 hores, al Pavelló de Suècia. Enguany, la commemoració del Dia d’Europa estarà dedicada a Andorra. L’acte estarà presentat per Josep Enric Pallarès, eminent polític i escriptor andorrà. A més, es farà el lliurament dels premis Gisbert, Berguedans al Món, Empresaris a Europa, Medi Ambient i Zaida Catalán. L’esdeveniment es clourà amb l’actuació musical de l’Orfeó Berguedà, sota la direcció de Narcís Mellado i l’acompanyament al piano de M. Àngels Pons.
XI Festival de Poesia de Gironella
L’agenda del certamen de poesia de Gironella es continua desplegant. Aquest divendres, s’ha previst un recital amb Manuel Forcano, Cèlia Nolla i Laura Bonet, amb l'actuació musical d’Elena Escudero, a l'Espai Santa Eulàlia (20.00 hores).
Correllengua de Berga
El correllengua és una activitat popular que té per objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana i visibilitzar la cultura pròpia. L’edició d’enguany s’ha dedicat a la figura de Mercè Rodoreda, ja que la finalitat és reconèixer i retre homenatge a la vida i obra de persones que han demostrat el seu compromís amb la llengua. El programa de Berga arrencarà el 17 a la tarda, amb un contacontes infantil i un club de lectura feminista. El 18, les activitats s’allargaran durant tota la jornada, destacant la celebració del Gran Dictat, la V Diada Castellera Xavi Batriu, o l’entrega dels XVI Premis Climent Forner. També s’han inclòs en el programa les funcions de Maria Rosa, al Teatre Municipal, dissabte i diumenge. L’agenda.
El Club del Joc
El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar i d’habilitat, entre molts altres. Serà aquest divendres, 17 d’octubre, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l’Espai Jove de Berga.
Festa del Bolet de Guardiola de Berguedà
La plaça Joan Arocas de Guardiola de Berguedà esdevé el centre neuràlgic de la Festa del Bolet. L’agenda consta d’activitats gastronòmiques, culturals i familiars que començaran amb el Correbolet, el dissabte a les 18.30 hores, i clourà amb un concert. L’endemà, la jornada començarà amb la creació d’un mural a l’escola del poble a partir de les 11.30 hores, i s’allargarà fins al migdia amb un taller i ball de bastons, i el tradicional Concurs de Cuina. Consulta el programa.
Sant Galderic
L’Ajuntament d’Avià convida a gaudir dels actes de celebració de Sant Galderic, patró dels pagesos. El consistori i els veïns de Graugés ha programat concerts i festa DJ pel dissabte; i la missa cantada, vermut i actuació de Jordi Pota el diumenge. Els horaris.
XIII Jornades de les Colònies Industrials
El tercer cap de setmana d’activitat dins l’agenda d’enguany de les Jornades de les Colònies Industrials consisteix en l’exposició i reflexió sobre la vigència del Pla director urbanístic de les Colònies del Llobregat, el 18 d’octubre. Amb la benvinguda de l’alcaldessa, Eva Serra, i la consellera comarcal de colònies, Gemma Subirana, el programa consta de les ponències de Pere Vall, Pere Cabrera i Pep Centelles, entre les 10.00 i les 11.30 hores. A les 12.00 hores, arrencarà una taula rodona sobre l’afectació del Pla director i la seva vigència. Hi participaran: Sebastià Prat, Claudina Relat, Eva Serra, Eduard Subirana, Pere Vall, Pere Cabrera i Jordi Vidal. A les 14.00 hores se servirà un dinar, que enllaçarà amb la presentació del Projecte Cooperatiu Vidàlia. El programa.
La setena edició de la Cursa i Caminada de la Dona organitzada per Ginkgo Apac Berguedà tindrà lloc el 19 d'octubre al matí. El recorregut, amb algunes diferències entre els corredors i els caminants, fa la volta a la Serra de Noet, amb sortida i arribada a la plaça de la Font del Ros. Com a novetat, la cloenda comptarà amb una sessió de zumba a la mateixa plaça, un cop s'hagi repartit l'esmorzar. El recapte de les inscripcions es destina íntegrament a les línies de recerca del càncer que impulsa l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell).
Concert de l'Octet de Corda de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Aquest diumenge, 19 d'octubre, la Sala de Puig-reig acull un concert a càrrec de l'Octet de Corda de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). La formació compta amb la participació de dos músics de la Catalunya Central: el violista Adrià Trulls, de Puig-reig, i el violoncel·lista Blai Bosser, originari d'Orpí. L'octet el completen els violinistes Ivan Percevic, Alzy Kim, Zabdiel Hernández i Lev Mikhailovskii; la violista Noemí Fúnez; i la violoncel·lista Irene Cervera. El programa del concert estarà format per peces dels compositors Felix Mendelssohn i Dmitri Xostakóvitx. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de manera anticipada a la Llibreria Montserrat i a Iglesias Fotògrafs. També estaran disponibles a la taquilla de la sala el mateix dia del concert, que s'ha programat per a les 19.00 hores.
«Misterioso asesinato en la montaña»
El Michel i la Cathy, venedors d’arbres de Nadal, viuen en un petit poble del Jura amb el seu fill, el Doudou, un nen amb un comportament difícil. Ofegats pels deutes i altres problemes econòmics, la parella es deteriora a poc a poc. Fins que un dia, en tornar a casa, el Michel evita per poc atropellar un os a la carretera. El seu cotxe acaba xocant amb un altre, matant a l’acte els seus dos ocupants. Després d’informar la Cathy, tots dos decideixen desfer-se dels cossos. Però en fer-ho, descobreixen al maleter una bossa plena de diners, que calculen en més de dos milions d’euros. Per evitar les sospites, estan disposats a acceptar les idees més desgavellades, sense ni tan sols saber en quin absurd desembocaran. Aquesta és la sinopsi de Misterioso asesinato en la montaña, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.