La Festa del Bolet de Cal Rosal dinamitzarà el Mercat amb tallers, música i un showcooking

Ja fa més d'un mes que Cal Rosal va obrir el Mercat del Bolet. Des d'aleshores, milers de compradors i visitants han pogut gaudir de l'oferta presentada cada dia pels paradistes, sigui bolet fresc i eines vinculades al sector micològic, a més d'altres productes locals i de proximitat. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament d'Olvan impulsa un altre certamen dins l'agenda d'actes paral·lels per dinamitzar la mostra. Es tracta de la tradicional Festa del Bolet.
Novament, el consistori aposta per concentrar les activitats en la franja matinal i fins al migdia, pel fet que consideren que és "el moment del dia que més convida a sortir" durant els mesos de tardor. A grans trets, les propostes estan relacionades amb la gastronomia, la música, les manualitats i l'oci infantil. La cita és els dies 18 i 19 d'octubre.
L'arrencada de l'agenda de la Festa del Bolet de Cal Rosal serà el dissabte a les 11.30 hores, amb un showcooking a càrrec de la Cuina del Barbut (Pol Calderer i Jordi Serra). El plat escollit és un risotto de bolets, que els assistents podran tastar un cop estigui enllestit. A les 12.30 hores, la primera jornada culminarà amb el concert de Marc River.
L'endemà, la programació engegarà amb el Concurs de dibuix infantil organitzat per l'AMIC de Cal Rosal (10.30 hores). A partir de les 11.30 hores, el Rugby Berguedà oferirà una sessió d'introducció al món del rugby, mateixa hora que també es posarà en marxa el taller d'espelmes amb La Mel de l'Avi Joan. En darrera instància, el punt final del dia i el cap de setmana serà el concert amb el duet Rachel i Tote, a les 12.30 hores.
L'epicentre de les activitats serà la Porta del Comerç de la colònia, mateix espai on s'ubica el Mercat del Bolet. Aquesta serà la segona proposta dins l'agenda de tardor al nucli, que va començar acollint la Festeta de la Cervesa. La setmana vinent també s'ha previst la celebració del Vermut Feminista (25 d'octubre) i l'edició de tardor del Mercat de Productors del Berguedà (26 d'octubre).