Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 17, 18 i 19 d'octubre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 17, 18 i 19 d'octubre a les nostres comarques.
Tavèrnoles: VI Festa de Remença
El cap de setmana del 18 i 19 d'octubre arriba a Tavèrnoles la VI Festa Remença, l'atractiu principal de la qual és la representació escènica de La Presa del castell de Savassona, una recreació històrica dels fets succeïts el 1485. El programa també inclou una mostra d'artesans i oficis, recorreguts amb ponis, tir amb arc, propostes infantils, tallers i conferències.
- Què? VI Festa Remença
- Quan? 18 i 19 d'octubre
- On? Tavèrnoles
- Més informació
Vic: Cursa infantil i juvenil adaptada
El dissabte 18 d'octubre se celebra a Vic la 5a edició de la Cursa infantil i juvenil adaptada, una prova de caràcter no competitiu adreçada a canalla i adolescents fins als 18 anys amb diversitat funcional.
- Què? 5a Cursa infantil i juvenil adaptada
- Quan? Dissabte 18 d'octubre
- On? Vic
- Més informació
Roda de Ter: Memorial Xevi de Ca Rabadà
El diumenge 19 d'octubre, Roda de Ter celebra el Memorial Xevi de Cal Rabadà, el tradicional concurs de pesca de final de temporada de la Societat de Pescadors Esportius de Roda, dedicat a Xavier Baucells.
- Què? Memorial Xevi de Cal Rabadà de pesca
- Quan? Diumenge 19 d'octubre
- On? Roda de Ter
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
La ciutat de Vic reprèn les visites guiades dels diumenges. Aquest mes d'octubre, s'ofereix una visita molt especial: la primera part de la Ruta Històrica del Nen, un dels tres caps de llúpia de la capital d'Osona. La visita anirà a càrrec de Xavier Cervera de Fòrum Vicus i es desplega els diumenges.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 5, 12, 19 i 26 d'octubre
- On? Vic
- Més informació