Vaga general per Palestina: desenes de manifestants tallen la C-25 i la C-17 a Gurb

Desenes de persones han tallat la C-25 i la C-17 a Gurb, en direcció Girona i Barcelona respectivament, durant més d'una hora aquest dimecres al matí. Els manifestants ho han fet en el marc de la vaga general per Palestina convocada per aquest 15 d'octubre, dia en què també hi ha vaga a les aules.
La concentració ha començat a les vuit del matí davant del McDonald de Vic. Les persones mobilitzades per la causa han anat arribant esglaonadament i, pels volts de les nou del matí, han decidit iniciar la marxa cap a l'Eix Transversal per tallar la via a Gurb.
Inicialment, només han aturat la circulació de vehicles a la C-25 direcció Folgueroles, però minuts després, també han tallat el trànsit a la C-17 en sentit Barcelona. Aquests fets han provocat diversos quilòmetres de retencions en ambdues carreteres a Osona.
A hores d'ara, els manifestants ja s'han retirat i s'ha recuperat la circulació de vehicles.
A la capital d'Osona també s'ha convocat una trobada de famílies a la plaça Major a les onze del matí, mentre que a la tarda, la crida es trasllada al pàrquing del Nou Congost de Manresa, on s'ha de jugar el partit de bàsquet entre el Baxi i l'Hapoel de Jerusalem.
Hi haurà ampliació.