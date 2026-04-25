Renfe i Adif treballen en un centre integrat de control sense concretar data ni lloc d’ubicació

Renfe i Adif continuen treballant per a crear un centre integrat de control a Barcelona des d’on puguin operar de manera conjunta. En concret, aquest nou espai pretén unificar el centre de regulació de circulació (CRC) que Adif té a l'estació de França i el centre de gestió d'operacions (CGO) de Rodalies al Clot. Sense data marcada ni ubicació concreta, el projecte aspira a millorar la comunicació entre ambdues empreses i, de retruc, amb els usuaris.
“Hi ha marge de millora”, asseguren fonts de l’operadora, que defensen que ja hi ha comunicació constant, però que un únic espai facilitaria encara més el traspàs d’informació. Ara per ara, sempre hi ha tres treballadors de Rodalies al centre d’Adif, els anomenats transmissors.
El servei ferroviari català depèn de dos espais diferents, el CRC i el CGO. El primer gestiona la circulació de tota la xarxa ferroviària del nord-est de Catalunya, amb el límit del sud establert a la bifurcació de Vilaseca, i detecta les incidències elèctriques que es produeixen a les vies i catenàries.
El segon controla les circulacions programades, les incidències i la informació que es transmet als usuaris i al personal intern. Està dividit en una part operativa i una informativa, i hi ha una trentena de treballadors que hi treballen durant el matí i la tarda, una xifra que es redueix a la nit perquè no hi ha trens circulant.
Per coordinar els dos espais, hi ha els anomenats transmissors, tres treballadors de Rodalies que estan al centre d’Adif. La seva feina és traspassar la informació d’un lloc a un altre perquè l’usuari sàpiga quin és l’estat del servei en temps real. En aquest àmbit, fonts de Renfe reconeixen que hi ha “marge de millora”, i per això estan treballant a crear un únic espai físic.
Tot i que la consellera Sílvia Paneque va anunciar que el centre estaria operatiu abans de l’estiu a l’estació de França, fonts del sector asseguren que no és una qüestió que pugui durar “dos o tres mesos”, sinó que els “portarà temps”. Amb tot, asseguren que ja s’ha millorat la comunicació amb el viatger gràcies, en part, als caps de comunicació a les capçaleres dels trens, una nova figura.