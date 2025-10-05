Revolta veïnal en un CAP de Nou Barris: «Hi ha menys de la meitat dels metges que necessitem»

L'últim que volen els cossos cansats de
Ciutat Meridiana, de Torre Baró, de Vallibona i de Can Cuiàs és trobar-se un divendres a les sis de la tarda per celebrar una assemblea extraordinària i decidir com intenten cridar l'atenció de l'administració, en aquest cas per aconseguir una cobertura sanitària digna. Però la saturació del seu CAP -que té un 1,9 sobre 5 de valoració si es miren les ressenyes de Google- els obliga a retardar el descans una mica més. En comptes d'això, acaben la setmana escoltant-se al Centre Cívic de la Zona Nord, exposant les prioritats comunes i marcant el rumb de les pròximes pressions al Departament de Salut. "La situació és crítica", resumeix un cartell redactat els dies previs.
A la zona afectada hi ha veïns de Barcelona i de Montcada i Reixac. Els tres barris barcelonins -Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallibona- es troben entre
els quatre amb les rendes més baixes de tota la ciutat, dels 73 barris existents. El fulletó penjat de la porta de l'ambulatori protagonista de les queixes té un lema incrustat: "Urgent, CAP Zona Nord, falten 10 metges i no és culpa dels treballadors".
Professionals més necessitats que a altres zones
La xifra que es demana pot semblar petita, tenint en compte que és Barcelona, però és que el nombre de facultatius de què disposa actualment el centra d'atenció sanitària és encara inferior, assegura el president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Fili Bravo:
"Ara mateix hi ha set metges. Això és tot. I som 18.000 habitants que han de ser atesos. Hi ha menys de la meitat de metges que necessitem".
El que demanen és una ràtio de 1.000 persones per cada professional de la medicina que hi hagi a l'ambulatori. Són conscients que a altres zones tampoc no existeix aquesta taxa de cobertura sanitària, però també remarquen que
la pobresa i la complexitat necessiten atencions adaptades. "Volem que es repensi el model d'atenció als barris vulnerables, adequant els mitjans i les inversions necessàries per oferir una atenció adient a una realitat social molt complexa", sosté.
Un cartell en senyal de protesta al CAP que ha revoltat els veïns de Nou Barris / Hugo Fernández
Fili Bravo apunta que no es poden equiparar els contingents sanitaris dels barris més benestants amb els de les zones més empobrides. No pot existir la mateixa ràtio metges/pacients, insisteix. "No poden implantar de manera uniforme la idea de 1.500 habitants per metge. N
o són el mateix els 1.500 d'aquí que els 1.500 de l'Eixample. Allà potser n'hi ha 700 que també tenen mútua, i per tant tenen més opcions", enraona el president de l'associació veïnal de Ciutat Meridiana. Fa temps que l'evidència científica assenyala aquestes diferències territorials, també perquè les persones amb rendes més altes tenen una vida més saludable, disposen de més descans, poden permetre's una alimentació més variada i tenen cossos menys castigats. També la salut mental deixa quadres més greus als barris amb menys renda.
La situació ara mateix al CAP Ciutat Meridiana queda
molt lluny de l'objectiu de rebre la visita del metge de família en 48 hores des que l'usuari ho demana. La trobada amb el referent mèdic a vegades triga setmanes a produir-se assenyalen els veïns indignats. També reclamen solucionar ja "les interminables llistes d'espera" de proves diagnòstiques, d'operacions no urgents i de derivacions a especialistes. Reclamen com a solució afegida que pugui fer-s'hi arribar "personal no estrictament sanitari" a treballar a l'ambulatori.
La promesa d'una zona d'ambulàncies, també pendent
De la mateixa manera, una de les promeses més clarament enquistades és l'arribada d'una "base d'ambulàncies" a una zona que queda allunyada dels grans centres hospitalaris i on manquen els serveis alternatius.
"En estar tan enretirats, les ambulàncies triguen molt a arribar i al final el que ha de venir és el cotxe de la funerària. És així", sosté Fili Bravo. Fa una dècada se'ls va plantejar instal·lar de manera permanent una zona amb vehicles sanitaris, però encara no ha arribat.
Des de
l'Ajuntament de Barcelona assenyalen que s'han anat programant reunions amb la plataforma veïnal per conèixer l'estat de la qüestió. En aquests espais, s'ha comptat amb la presència tant de la regidora de Salut, Marta Villanueva, com del regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, però el paper que han pogut fer és el "mediadors", apunten les mateixes fonts, ja que la competència de l'atenció sanitària és de la Generalitat.
En aquest sentit, el que s'ha aconseguit és obtenir el
compromís de l'Insitut Català de la Salut (ICS) per reunir-se "aquest mes d'octubre" amb els veïns. També hi serien el mateix Ajuntament i el Consorci Sanitari de Barcelona. Seria en aquell moment quan l'ICS exliqui quina planificació té sobre la taula per a aquest punt concret de la capital catalana. A preguntes d'aquest diari, la conselleria de Salut no ha aportat cap informació sobre les queixes dels veïns de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallibona i Can Cuiàs. Si les conclusions que presenti el Departament de Salut no satisfà els veïns, l'organització popular continuarà buscant les pessigolles a l'administració, adverteixen des de les entitats veïnals.