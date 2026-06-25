Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre

Catalunya començarà la vacunació de la grip i la Covid-19 el 21 de setembre a les residències de gent gran, entre els majors de 80 anys i per a les dones embarassades; com ja es va fer l’any passat, la vacuna de la grip per als menors de 5 anys també s'avançarà a aquesta data. El 13 d’octubre s’obrirà la vacunació a la resta de grups per als quals es recomana, principalment majors de 60 anys i persones amb condicions de risc; a partir del 2 de novembre, s'hi facilitarà l'accés sense cita prèvia (vacunació espontània).
Aquest és el calendari comunicat pel secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en una compareixença a la Comissió de Salut del Parlament. Fernández ha explicat que mantindran l'estratègia de vacunació de la temporada passada perquè el fet d'avançar la campanya i facilitar-hi l’accés sense cita prèvia “va donar fruits”.
Segons les dades facilitades, en la campanya anterior, 1.524.442 persones es van vacunar de la grip. La xifra va suposar 112.517 persones més vacunades que en la campanya 2024-2025 i destaca l'increment de la cobertura entre els infants i les embarassades. En contraposició, de la Covid-19, se’n van protegir 934.309 persones, 16.913 menys que en la temporada anterior.
Més vacunació entre els docents
Esteve Fernández ha assenyalat que volen incidir en la vacunació del personal sanitari i dels docents, dos col·lectius que són “exemplars” davant la societat, però amb unes taxes vacunals que poden millorar. El secretari ha manifestat que augmentar la cobertura entre els docents és una “assignatura pendent” i que treballaran amb el Departament d'Educació per aconseguir-ho.
Salut Pública espera haver acabat el gruix de la vacunació al voltant del 4 de desembre per assegurar que, quan els contagis de grip comencin a escalar, el màxim de població en una situació més vulnerable o més exposada davant les infeccions respiratòries estigui protegida. Amb tot, la vacunació es mantindrà oberta enllà d'aquesta data.