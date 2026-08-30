La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha tornat a viure una jornada sense precedents aquest Sant Fèlix. Els Castellers de Vilafranca, la Joves i la Vella de Valls i la Jove de Tarragona han signat la millor diada de Sant Fèlix de la història, amb unes xifres estratosfèriques. Les colles han portat a plaça setze castells de gamma extra, dels quals tretze s'han descarregat. Entre els èxits assolits, quatre castells de 10 -els verds han simultaniejat el 3 i el 4 de 10- o tres castells nets.
En una diada pràcticament perfecta, la ronda de pilars no només no ha decebut, sinó que és la que ha acabat duent aquest Sant Fèlix a una altra dimensió. Ha arrencat la Colla Vella, que ha descarregat el pilar de 8 amb folre i manilles amb un guió immillorable. Després de l'aleta el castell s'ha recaragolat, però en una batalla èpica contra la gravetat ha aconseguit descarregar-lo.
També han descarregat el pilar de 8 amb folre i manilles la Joves de Valls i la Jove de Tarragona, que ha mostrat més seguretat tant en la carregada com en la descarregada. Al crit de "i tot descarregat", els de la camisa morada han tancat una actuació per emmarcar en un Sant Fèlix per al record. El moment àlgid del dia, però, estava reservat per als Castellers de Vilafranca. En l'arenga prèvia al castell, la colla s'ha conjurat per aconseguir coronar el "seu" Everest. Per primera vegada a la història els verds aconseguien el que no ha fet ningú, descarregar el pilar de 9 amb folre manilles i puntals.
De fet, només ells l'havien portat abans a plaça. Fa ja més d'una dècada del primer intent, però fa només quatre anys que el van poder carregar per primer cop a la diada de Tots Sants. I era aquest diumenge, per Sant Fèlix, que es donaven les condicions per fer el cim. Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, descarregat.
Inici amb castells nets i el primer emmanillat
Més de quatre hores abans d'aquest gran moment, la diada de Sant Fèlix arrencava ja complint totes les expectatives, amb una primera ronda relativament ràpida en què només s'han desmuntat dos peus i s'ha vist un ple de gamma extra descarregats. En poc més d'una hora, la plaça de la Vila ha vist els 4 de 9 nets de les colles vallenques, la "supercatedral" de la Jove de Tarragona i el primer emmanillat de la jornada dels verds.
I és que les quatre colles han optat per castells que, malgrat l'extrema dificultat, donaven confiança a les camises. La colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 sense folre, amb execucions pràcticament de memòria. La Jove de Tarragona, per la seva banda, ha pogut descarregar el 5 de 9 amb folre, mentre que els verds han ofert a la plaça el primer castell emmanillat del dia. Un 3 de 10 amb folre i manilles descarregat que ha donat peu al primer moment d'exaltació vilafranquina en un altre Sant Fèlix històric.
Tres castells de deu
La segona ronda ha estat la ronda dels castells de deu. Se'n duien tres a plaça, per part de la Vella, la Jove de Tarragona i els Castellers de Vilafranca. A diferència de la primera ronda, però, la segona ha arrencat molt més lenta. El primer castell ha estat el 4 de 10 amb folre i manilles de la Colla Vella, que ha suat per carregar-lo. El castell ha pujat a batzegades i l'esforç ha passat factura en la descarregada.
Un guió semblant ha seguit el 4 de 10 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca. Els verds l'han carregat amb molta més serenor, però el castell ha començat a tremolar en la baixada dels castellers. Malgrat la velocitat de la canalla, el tronc no ha pogut aguantar i el castell s'ha acabat trencant. Ha estat la primera caiguda dels verds aquesta temporada.
Un altre castell molt i molt patit ha estat el 3 de 10 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Els de la camisa morada afrontaven el primer gran repte de la diada i ho han fet amb una defensa aferrissada del castell, que després de l'aleta ha començat a tremolar més del que era desitjable. Tot i això, el tronc morat sí que ha aguantat i la Jove de Tarragona ha pogut descarregar-lo.
La segona ronda l'ha tancat pràcticament a les tres de la tarda la Joves Xiquets de Valls, amb una torre de 9 amb folre i manilles sense massa complicacions, que han pogut descarregar. És ja la quarta que fan aquesta temporada.
El 2 de 8 net i dues agulles
La cirereta a les tres rondes ordinàries l'ha posat la Joves de Valls, que ha carregat en tercera ronda el 2 de 8 sense folre, sense dubte la construcció més fràgil de tota la diada i que arribava a plaça passats dos quarts de quatre de la tarda, amb tot el que això comporta.
La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha fet silenci total quan els de la camisa vermella han començat a preparar el castell, que tot i la dificultat i fragilitat ha pujat amb força serenor. Els tremolors han arribat quan la canalla feia les darreres passes i tot just fer l'aleta i començar la sortida de l'enxaneta, el castell s'ha desplomat sobre la pinya.
També en tercera ronda, la Colla Vella ha completat la seva tripleta de castells de quatre abans d'afrontar la roda de pilars. Després de descarregar el 4 de 9 net i de carregar el castell de 10, els de la camisa rosada han descarregat el 4 de 9 amb folre i l'agulla. La colla local també ha apostat per un castell amb agulla. En aquest cas, els verds han tancat la seva tercera ronda amb el 3 de 9 amb folre i l'agulla.
Per la seva banda, la Jove de Tarragona, amb una actuació impecable, ha tornat a posar manilles en tercera ronda, descarregant una imponent torre de 9 amb folre i manilles que els de la camisa morada dominen a la perfecció. Un castell de total confiança de la colla com a preludi d'una fi de festa que ha acabat sent rodó per a totes les colles.