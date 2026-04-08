Sant Pau introdueix una tècnica pionera a Catalunya per operar el cor sense obrir el tòrax

Les malalties cardiovasculars provoquen gairebé 18 milions de morts a l'any, segons indica l'Organització Mundial de la Salut. En el cas de la insuficiència mitral, afecta un 10% dels majors de 75 anys i és causada per un defecte en el tancament de la vàlvula mitral. Aquesta és una estructura del cor que permet el flux sanguini unidireccional des del ventricle esquerre a l'aurícula esquerra, el seu tancament implica que el flux de la sang no sigui l'adequat. La Unitat d'Hemodinàmica de l'Hospital de Sant Pau ha aconseguit substituir-la implantant una pròtesi mitjançant un procés transcatèter per primera vegada en Catalunya.
Es tracta d'un procediment mínimament invasiu que es fa mitjançant una petita incisió a l'engonal, sense necessitat d'obrir el tòrax per accedir al cor. Aquest està indicat en pacients amb insuficiència mitral important i suposa un avenç significatiu per als pacients amb aquesta patologia. També ho és per als pacients amb altres patologies associades que no són candidats a una operació a cor obert, per l’alt risc vital que comporta, i tampoc a un tractament reparador de la vàlvula mitral.
Aquesta nova tècnica “ofereix una alternativa a la cirurgia oberta mitjançant la col·locació d’una vàlvula mitral artificial que regula el tancament de la danyada i restaura el flux sanguini correcte, de manera que els pacients poden tornar a fer vida normal”, explica Dabit Arzamendi, director de la unitat. Però, procediments com aquest només es duen a terme en hospitals de referència i d’alta complexitat, com Sant Pau, on disposen de la tecnologia i d’un equip de professionals multidisciplinari amb experts dels serveis de Cardiologia, Anestesiologia i Infermeria.
Què és la insuficiència mitral?
La insuficiència mitral és la forma més freqüent de cardiopatia valvular, tot i així, només els casos més greus requereixen una cirurgia. D'aquests només el 50% sobreviu més de 5 anys després del diagnòstic. La patologia impedeix el flux sanguini correcte del cor causant que els pacients “s’ofeguen i es cansen molt per la manca d’aire, presenten inflor a mans i peus i tenen palpitacions” segons explica Lluís Asmarats, adjunt de la Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Sant Pau.
En aquest sentit, Asmarats assegura que el procediment en qüestió suposa una millora “espectacular” dels símptomes, que poden ser “potencialment mortals”. Però, Marcel Santaló, adjunt de la mateixa unitat, ha destacat que no tots els pacients són candidats al reemplaçament de la vàlvula mitral i destaca que “cal fer un estudi previ multidisciplinari de cada cas”.
Una tècnica nova: sense incisions ni aturar el cor
En les intervencions transcatèter no cal aturar el cor ni fer una incisió al tòrax, ja que es realitzen amb el pacient anestesiat i mitjançant una petita incisió a l’engonal. A través d’aquesta s’accedeix a la vena femoral. Per aquí s’insereix un catèter llarg i estret, guiat per ecocardiografia transesofàgica -tub a l'esòfag amb petita sonda a l'extrem que permet veure amb precisió les estructures cardíaques-, que porta la nova vàlvula fins a la vàlvula mitral que cal substituir. Això facilita el control del procediment i, per tant, l'eficàcia i la seguretat.
A partir d’aquí, el procediment consta de dues fases. En la primera fase, s’implanta un anell d’acoblament al voltant de les cordes tendinoses per crear una zona estable per a la col·locació de la nova vàlvula. En la segona fase, es col·loca sobre aquest anell una nova vàlvula expansible. Aquesta substitueix la danyada i finalment, es restaura el flux sanguini.