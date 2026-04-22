Sant Pau millora un cas greu de Tourette amb estimulació cerebral: «Li ha canviat completament la vida»

L'hospital de Sant Pau de Barcelona ha tractat amb èxit un cas extremadament greu de síndrome de Tourette gràcies a l’estimulació cerebral profunda (ECP). La teràpia consisteix a implantar uns elèctrodes a una zona del cervell concreta que causa els símptomes perquè està sobreactivada per bloquejar la seva activitat. El pacient, que estava en una situació límit i molt discapacitant, ha millorat significativament la seva qualitat de vida i viu amb plena autonomia. Actualment aquest tractament està indicat com a ús compassiu en pacients seleccionats que no responen a cap teràpia farmacològica.
Fins a un 10% dels pacients amb síndrome de Tourette presenten un tipus de malaltia molt greu refractària a les teràpies farmacològiques existents. Aquest era el cas d’un pacient de 21 anys amb tics vocals incontrolats, coprolàlia augmentada (tendència a dir paraulotes o insults, entre altres, un dels símptomes que causen més estigma), klazomania (emissió de crits involuntaris) i clafomania (destruir objectes).
El pacient era candidat a l’estimulació cerebral profunda (ECP), segons els equips de neurologia i neurocirurgia de l’Hospital Sant Pau. Ara, aquest pacient ha reprès activitats quotidianes que abans li era impossible fer com quedar amb els seus amics, seguir els estudis, sortir sol a passejar pel carrer o fer esport. A més, gràcies a la millora persistent en el temps ara ja té previst reiniciar els seus estudis universitaris.
“El canvi ha estat extraordinari”, explica Ignacio Aracil, adjunt del servei de neurologia de Sant Pau. “Aquest noi presentava una situació límit, amb risc de conducta suïcida. Avui, més d’un any després de la cirurgia, viu amb autonomia i amb projectes de futur. Li ha canviat completament la vida. Aquest cas és un exemple de com les tècniques de neuromodulació i el treball d’equip entre neuròlegs, neurocirurgians, psiquiatres, psicòlegs i infermeria poden transformar la vida de pacients i famílies que estaven en una situació desesperada”.
Un diagnòstic de fa set anys
Com succeeix habitualment amb la síndrome de Tourette, el pacient va començar als 5 anys amb tics als ulls, en forma de parpelleigs involuntaris, que als 8 anys es van agreujar, associant tics al coll i les espatlles. El diagnòstic formal de Síndrome de Tourette va arribar als 14 anys, amb tics motors més complexos i tics fònics que es van agreujar amb el pas del temps. "Sobretot els tics de donar cops, de destruir objectes, fins al punt de fer-me mal, i també la coprolàlia elevada al seu màxim exponent”, explica ell mateix. “Coses que no pensava ni volia dir, però que no podia evitar”.
Destaca el suport familiar i del seu entorn sobretot a l’escola i al batxillerat. "Però jo mateix m’estigmatitzava perquè passava molta vergonya quan tenia aquests tics en entorns socials o fins i tot quan passejava pel carrer”, relata. Després de la intervenció, de la que fa una mica més d’un any, només li queden alguns tics vocals. A més, ja ha reprès els seus estudis i està fent un curs formatiu de grau superior.
ECP: Elèctrodes en zones cerebrals sobreactivades
Molts medicaments emprats per al tractament de la síndrome de Tourette són neuroepilèptics o antipsicòtics, que “alenteixen el moviment, poden dificultar certs aspectes del pensament, són força potents i poden condicionar força la vida”, segons Aracil. Avui, l’ECP és un tractament que encara no està aprovat per les agències reguladores (la FDA nord-americana i l’EMEA europea) en aquesta malaltia i, per tant, s’aplica com a ús compassiu en casos seleccionats refractaris al tractament mèdic.
Abans de la intervenció es fa una ressonància magnètica (RM) amb neuronavegador per veure bé les estructures del cervell i planificar la cirurgia. “Les dades de la RM es fusionen amb un TAC intraoperatori per establir unes coordenades d’alta precisió”, segons Juan Aibar, adjunt del servei de Neurocirurgia de Sant Pau. La cirurgia consisteix a fer dues trepanacions per implantar dos elèctrodes d’ECP en una zona específica del cervell: “el lòbul pàl·lid intern, la diana habitual que s’utilitza en els trastorns hipercinètics, és a dir, per eliminar els tics”.
Els elèctrodes estan controlats per un neuroestimulador situat per sota la clavícula del pacient a nivell subcutani, i que s’encén al cap d’un parell de setmanes postintervenció. Rodrigo Rodríguez, adjunt del servei de Neurocirurgia de Sant Pau, explica que “amb l’’ECP i els elèctrodes s'apliquen petites descàrregues elèctriques al lòbul pàl·lid intern, que està sobreactivat, per bloquejar la seva activitat i eliminar els tics”.
L’efecte de la teràpia no és immediat, ja que cal adaptar la intensitat d’aquestes petites descàrregues i el cervell triga un temps a reconfigurar els circuits sobre els quals s’actua. Segons Pagonabarraga, “al cap de 3-4 mesos el pacient va començar a millorar, però la millora substancial va ser entre 8 i 9 mesos després de la intervenció". "Ara podem dir que ha millorat quasi completament. Del tot no, perquè encara té algun tic, però no hi ha grau de comparació amb el quadre clínic d’abans de la intervenció”, assegura.
Què és la síndrome de Tourette?
Aquesta síndrome és un trastorn del neurodesenvolupament que comença a la infantesa i que es manté en moltes ocasions durant tota la vida. Es caracteritza pel desenvolupament de tics motors i fònics persistents i un ventall de símptomes que inclouen problemes sensorials, de conducta i cognitius conseqüència de les alteracions a diferents nivells de determinats circuits cerebrals.
“És una malaltia neurològica amb múltiples símptomes somàtics, cognitius i psiquiàtrics. La intel·ligència d’aquests pacients no es veu afectada, són conscients de què diuen i fan, però no poden controlar-ho. La síndrome de Tourette es caracteritza per la dificultat, i en ocasions incapacitat, de refrenar certs moviments, sorolls, paraules, pensaments i conductes”, subratlla Pagonabarraga.
Sovint és mal interpretada, amb molts prejudicis i estereotips, fet que pot afectar molt negativament la vida dels qui la pateixen. “En un 90% s’associa a algun trastorn neuropsiquiàtric, com ansietat, TDAH (40%) i TOC (50%)”. Tots aquests problemes cognitius o conductuals depenen de circuits neuronals molt propers entre ells, de manera que sovint es presenten associats.