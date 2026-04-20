Sindicats i moviment per l'habitatge, units per impulsar una vaga general

El sindicalisme alternatiu i el moviment per l’habitatge s’han unit per organitzar una vaga general a un any vista per “aturar-ho tot” i protestar per l’emergència habitacional i els salaris baixos que fan “impossible arribar a final de mes”. Sota el lema ‘Viure ens costa la vida’, entitats com la CGT, la IAC, la Confederació Sindical d’Habitatge, el Sindicat de Llogateres o la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca han creat una plataforma per començar a caminar cap aquest objectiu i sumar més consensos. “És necessari en aquest moment en què diuen que l’economia va tan bé i els treballadors cada cop són més precaris fer una vaga general. Ja fa massa que no n’hi ha una”, ha dit Rubén Páez, representant de la Taula Sindical de Catalunya.
L’entitat que farà de paraigua de la mobilització s’ha anomenat 'Plataforma per una feina i una casa dignes', i aglutina els principals sindicats alternatius del país i diverses entitats del moviment per l'habitatge. Els impulsors de la plataforma han assegurat que saben que “les vagues no es convoquen i ja està” sinó que s’han de treballar i organitzar. Per això han situat un horitzó temporal de com a mínim un any abans de l'aturada general. “Hi haurà com a mínim dotze mesos de treball per anar adherint entitats i diverses institucions i poder aconseguir un horitzó d’aturar-ho tot, d’un cop i per a totes”, ha dit Isi Sáez, representant de la Taula Sindical d'Habitatge.
Aquesta mateixa setmana començaran el procés perquè altres organitzacions de tota mena -altres sindicats, moviments veïnals, entitats ecologistes, en defensa del territori, organitzacions juvenils, col·lectius feministes, associacions de famílies- s'hi puguin adherir. “Ara mateix som els que som, però tothom és benvingut”, ha afegit Páez, que ha assegurat que ja fa molt temps que “és evident” que el principal problema de la classe treballadora és l’accés a l’habitatge i uns salaris que fan que sigui “impossible arribar a final de mes”.
Abaixar el preu de l'habitatge
Les principals reclamacions esgrimides pels impulsors d'aquesta plataforma conjunta són les mateixes dels últims anys: que s’abaixi el preu de l’habitatge, que es redueixi la jornada laboral, que es prohibeixin les hores extres estructurals, que s’augmenti el salari mínim i les pensions fins a un mínim de 1.500 euros i que, a més, es vinculin els salaris amb l’índex de preus al consum (IPC). Les reivindicacions són les mateixes perquè la situació encara no ha canviat.
“No pot ser que l’augment del cost de la vida cada any faci que el nostre sou sigui més minso i costi més arribar a final de mes. Volem abaixar els preus dels lloguers i donar estabilitat habitacional a través de contractes indefinits”, ha dit el representant de la Taula Sindical. A més, han apostat per prohibir les compres especulatives d’habitatge i recuperar els pisos buits o destinats a altres usos, així com el reconeixement dels “drets sindicals d’habitatge per protegir el dret d’organització i de vaga”. A l'espera de la conformació de la vaga general, aquestes reclamacions ja apareixeran amb la manifestació de l'1 de maig organitzada pel sindicat alternatiu.