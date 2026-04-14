Més canvis al Bloc Sant Agustí: els jutjats donen la raó al Sindicat de Llogateres i suspenen el desnonament del Txema

Més novetats al Bloc Sant Agustí, l'edifici que recentment va viure un intent de desnonament a un llogater, mentre que la propietat -el fons New Amsterdam Developers- vol dedicar els habitatges a fer colivings per a gent de pas. La justícia ha donat la raó del Sindicat de Llogateres, que havia tramitat un recurs per reclamar que s'aturés el procés de desallotjament de Txema Escorsa, que en primera instància s'havia aturat per una protesta multitudinària a peu de carrer.
En un escrit al qual ha tingut accés Nació, el jutjat de primera instància número 3 de Barcelona ha decidit suspendre l'execució del desnonament fins que no es resolgui el recurs d'apel·lació que l'inquilí té tramitat a l'Audiència Provincial. Això corregeix el tarannà previ, que havia arribat a intentar l'execució del llançament judicial, i assegura que no té cap sentit demanar-li al llogater que continuït pagant el lloguer i que alhora pugui ser desallotjat en qualsevol moment.
Davant aquesta realitat, decideix deixar en suspens el desnonament fins que l'Audiència Provincial de Barcelona es posicioni. Això, segons fonts jurídiques, podria allargar més enllà dels tres mesos el temps que tindrà el Txema per aclarir la situació a la seva finca, que és el temps que la propietat ja havia acceptat suspendre el desnonament, per la mediació amb la Sindicatura de Greuges barcelonina.
La intervenció del síndic en el desnonament
El 15 d'abril estava previst un nou intent d'expulsar a Txema Escorsa del seu pis de lloguer de Barcelona, però la Sindicatura de Greuges de Barcelona va intercedir, a petició del Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, per intentar obrir una mediació amb el fons New Amsterdam Developers (NAD). La propietat va acceptar demanar als jutjats tres mesos de suspensió del desnonament, fet que permetia donar temps a les converses per "intentar trobar una solució extrajudicial al conflicte existent", va expressar la sindicatura en un comunicat.
El cas del Bloc Sant Agustí, un edifici ubicat al barri de la Vila de Gràcia, s'ha fet especialment simbòlic per la claredat amb què la propietat -el fons NAD- ha intentat expulsar els llogaters que hi vivien de manera permanent per fer-hi colivings o lloguer per habitacions. A més, els anuncis a Idealista deixaven clar que l'objectiu era destinar-lo a persones de pas, no a cap funció residencial. Davant aquesta evidència, alguns veïns, organitzats amb el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, fa mesos que fan pressió pública per canviar la realitat del seu edifici.