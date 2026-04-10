La mediació del síndic dona aire al Txema: tres mesos de suspensió del desnonament al Bloc Sant Agustí

El dia que havien de fer fora Txema Escorsa del seu pis de lloguer de Barcelona, per ordre judicial, una concentració popular multitudinària ho va impedir. Era el 25 de març. Llavors, la convicció de la propietat, el fons New Amsterdam Developers (NAD), era que calia buscar un altre dia per aconseguir executar el desnonament. La comitiva judicial ho va acceptar i va plantejar una nova data per a l'expulsió. El 15 d'abril. Amb aquest compte enrere a sobre, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va intercedir, a petició del Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, per intentar obrir una mediació amb l'empresa. Ara, quan faltava una setmana per al nou intent de desallotjament, ja hi ha els primers fruits. La propietat ha acceptat demanar als jutjats tres mesos de suspensió del desnonament. La intenció, anunciada pel síndic en un comunicat, és donar temps a les converses que hi ha en marxa.
"La petició s’ha registrat al jutjat aquest divendres i demana un ajornament de tres mesos, amb la finalitat d’intentar trobar una solució extrajudicial al conflicte existent, sens perjudici dels drets i garanties de cada part", estableix el comunicat de la sindicatura.
El cas del Bloc Sant Agustí, un edifici ubicat al barri de la Vila de Gràcia, s'ha fet especialment simbòlic per la claredat amb què la propietat -el fons NAD- ha intentat expulsar els llogaters que hi vivien de manera permanent per fer-hi colivings o lloguer per habitacions. A més, els anuncis a Idealista deixaven clar que l'objectiu era destinar-lo a persones de pas, no a cap funció residencial. "El lloguer es formalitza mitjançant contracte de temporada amb finalitat recreativa, destinat exclusivament a estades temporals per motius d'oci, culturals o vacacional. No constitueix habitatge habitual, ni habitatge de temporada per satisfer necessitats laborals, professionals, d'estudis, mèdiques o similars, ni de situacions provisionals a l'espera d'entrega d'habitatge o retorn a la residència habitual", diu el text d'una oferta d'una habitació per 950 euros.
Davant aquesta evidència, alguns veïns, organitzats amb el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, fa mesos que fan pressió pública per canviar la realitat del seu edifici. A última hora, però, el desnonament del Txema va activar diverses vies. La Generalitat va accelerar la inspecció de l'activitat al bloc, i ara ja ha anunciat la tramitació d'expedients sancionadors per possibles incompliments de la llei que regula el preu màxim del lloguer a Catalunya.
Una solució pendent d'aclarir-se
Tanmateix, una possible multa no resol el maldecap dels inquilins, que veuen com New Amsterdam Developers (NAD) els podria fer fora igualment. L'empresa té tot el bloc en propietat i això li permet demanar als jutjats que vagin ordenant els desallotjaments dels pisos a mesura que els contractes de lloguer vagin finalitzant. En aquest sentit, la irrupció de la Sindicatura de Greuges de Barcelona podria moure les peces del tauler. En el darrer cas similar en què el defensor del poble barceloní va fer tasques de mediació es va acabar arribant a un acord de venda de la finca. Els llogaters es van poder quedar i l'edifici va passar a mans de l'Ajuntament i de la Fundació Hàbitat 3. Es tractava de la Casa Orsola. De moment, la solució concreta que podria arribar al Bloc Sant Agustí encara no s'ha destapat, però ara hi ha més temps per imaginar-la.
Aquest diari ha contactat el despatx d'advocats que representa el fons NAD en la gestió de la finca gracienca, però s'ha rebutjat aportar cap posicionament. Abans, el govern municipal també havia intentat posar-se en contacte per resoldre la situació, però la resposta va ser "el silenci", deia el comissionat de l'habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera. Ara, també la Generalitat ha reclamat una reunió a l'empresa. En joc hi ha altres finques de la capital catalana, també propietat de New Amsterdam Developers, com el Bloc Papallona.