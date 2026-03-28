Situació inversemblant: una cabra es cola en un supermercat a Matadepera

Els clients d'un supermercat de Matadepera, al Vallès Occidental, es van trobar el passat dijous amb una escena surrealista: una cabra va irrompre a l'establiment, i va recórrer els passadissos davant la mirada atònita de treballadors i compradors. El que sembla una anècdota divertida va acabar amb el personal intentant gestionar una situació d'allò més estrambòtica.
Amb la cabra dins del supermercat, la situació es va descontrolar. Un vídeo penjat a les xarxes mostra el moment en què un testimoni exclama amb incredulitat que la cabra estava deixant excrements pels passadissos. L'estrès de l'animal va provocar que fes les seves necessitats just enmig d'un dels passadissos del local. Mentre s'escolta una clienta què "hi ha una cabra comprant al supermercat" i que és "això és per penjar-ho a Instagram".
En les imatges es pot veure com els treballadors intenten, amb molta paciència i certa prudència, guiar l'animal cap a la sortida sense que ningú prengui mal.
El detonant: Un gos deslligat
La cabra no va entrar per gust, sinó per por. La cabra formava part d'un ramat que pasturava a prop de la zona urbana quan es va espantar perquè un gos va anar darrera seu. La cabra, desorientada i en estat de pànic, va buscar refugi en el primer lloc que va trobar obert: les portes del supermercat.
Aquest incident ha tornat a posar sobre la taula la importància de portar els gossos lligats en zones on hi ha presència de ramats, especialment en municipis com Matadepera, que fan frontera amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El que per a un propietari de gos pot semblar un "joc", per a un animal de pastura pot acabar en una situació de perill com la viscuda a l'interior del súpermercat de Matadepera.