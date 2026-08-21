Un carrer de Barcelona, al podi mundial de les «trampes per a turistes», segons un estudi

Barcelona és el destí turístic més massificat del món i, per això, molts dels seus carrers s'adapten a l'arribada en tromba dels grups de turistes que visiten monuments, museus, miradors o barris. Les ofertes especials pels nous visitants conviuen amb les "trampes per a turistes" que fan servir alguns negocis.
En aquest sentit, la ciutat no només encapçala els rànquings de massificació turística, sinó que també ha entrat en el top 3 de la llista de carrers considerats "trampes turístiques", segons l'estudi de Nomad eSIM. L'empresa, especialitzada en viatges i turisme, ha actualitzat el seu rànquing anual i ha situat un dels carrers més famosos de Barcelona en tercera posició de la llista mundial.
Un carrer de Barcelona en el rànquing mundial
La Rambla de Barcelona tornen a aparèixer entre les grans "trampes per a turistes" del món. L'estudi de Nomad eSIM, publicat aquest 2026, situa aquest carrer en la tercera posició del rànquing mundial, només per darrere de Fisherman’s Wharf, a San Francisco, i Temple Bar, a Dublín.
Segons l’anàlisi de Nomad eSIM, que s'elabora a partir de les mencions de l’expressió "tourist trap" ("trampa per a turistes" en català) en les ressenyes de TripAdvisor, han passat de 826 el 2025 a 969 el 2026. Tot i aquest increment, La Rambla han baixat del segon lloc del rànquing mundial al tercer.
El primer lloc és per al carrer Fisherman’s Wharf, a San Francisco, amb 1.109 mencions; i el segon per a Temple Bar, a Dublín, amb 1.022. Tanquen el top 5 l'Eiffel Tower a París, amb 924 mencions de "trampa per a turistes", i el London Eye, a Londres, amb 849 mencions a TripAdvisor.
Què considera Nomad eSIM una «trampa per a turistes»?
L’estudi no analitza simplement quantes ressenyes són negatives. La metodologia consisteix a analitzar ressenyes de TripAdvisor dels principals atractius de 50 destinacions turístiques i comptabilitzar quantes vegades hi apareix l’expressió "tourist trap".
Per això, la dada no significa que 969 persones hagin deixat necessàriament una ressenya completament negativa sobre La Rambla, sinó que 969 ressenyes contenen aquesta expressió. Tot i això, el volum de mencions permet a l’estudi elaborar una radiografia de quins dels grans atractius turístics del món són percebuts amb més freqüència pels visitants com a llocs excessivament turístics, massificats o poc satisfactoris en relació amb les expectatives.