Un espectacular xàfec sorprèn Barcelona en plena Diada

El matí de la Diada ha tingut un clar protagonista: la pluja. Els xàfecs, intensos a Barcelona des de primera hora, han dificultat els diversos actes del matí i posen en dubte els de la tarda. De moment, la manifestació descentralitzada a Barcelona, Tortosa i Girona es manté.
El millor exemple dels ruixats que han afectat Barcelona és una dada: l'estació meteorològica del Port Olímpic ha superat els 118,9 litres m/2 fins a quarts de dotze del migdia. La pluja també ha afectat el centre de la ciutat i ha impedit la celebració de l’acte que organitza tradicionalment Òmnium Cultural durant el matí de la Diada. L’esplanada de l’Arc de Triomf ha quedat buida de cadires i només s’ha dut a terme el Parlament de Xavier Antich, president de l’entitat.
La pluja també ha deslluït la jornada de portes obertes al Parlament de Catalunya amb motiu de l’Onze de Setembre. Les precipitacions, en alguns moments intenses, han motivat la suspensió de tota l’activitat programada a l’aire lliure. És a dir, la mostra de folklore popular que organitza l'Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk), amb actuacions de bastoners, colles de gegants i sardanes, entre d’altres.
Els xàfecs també han obligat a cancel·lar l’habitual discurs del president del Parlament, Josep Rull. Tot i això, Rull ha saludat als nombrosos visitants que, malgrat la pluja, s’han apropat aquest edifici construït el segle XVIII.
Actes cancel·lats
Més enllà de modificar-los, la pluja també ha obligat a cancel·lar un grapat d'actes. Per exemple el de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb la Comissió Independentista al Fossar de les Moreres per la Diada. L'acte estava previst per a les 12 hores i havia de comptar amb Lluís Llach, president de l'ANC i Salvador Coll, president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), entre d'altres.
Previsió de pluja a la tarda
El Meteocat alerta de la presència de pluja durant tota la tarda a Barcelona, els únics moments en què es preveu que l'aigua minvi fins a desaparèixer és a les 16 h i a les 21 h, però en tot cas serà momentani. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà estable durant tota la tarda vora els 22 graus.
La manifestació que tindrà lloc a la capital gironina, es preveu un temps similar al de Barcelona; aigua, aigua i aigua, i només a partir de les 22 h serà quan les pluges comencin a marxar.
Qui podran gaudir i reivindicar la llibertat de Catalunya i la defensa del català sense mullar-se seran aquells qui participin a Tortosa. A la ciutat del Baix Ebre es preveu un cel clar i temperatures que s'enfilaran fins als 30 graus a les 16 h de la tarda. La manifestació es podrà dur a terme sense que caigui ni una gota, tot i que vora les 18 h apareixerà algun núvol tímid.