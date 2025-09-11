Òmnium revindica els grans consensos davant del «còctel explosiu» dels extremismes

L'esplanada de l'Arc de Triomf acull des de fa uns quants anys un acte d'Òmnium Cultural en el qual l'entitat aprofita per marcar perfil en un context de desunió de l'independentisme. Sempre aplega tots els sectors del moviment, atrets per la transversalitat que projecta Òmnium i pels grans consensos que reivindica. La pluja ha deslluït l'acte d'aquesta Diada -ha quedat reduït a una intervenció de Xavier Antich, president de l'entitat, amb la junta al darrere i pensada només per als mitjans, sense públic al davant-, però el missatge ha estat invariable: reivindicació dels grans consensos davant del "còctel explosiu" que representa l'ascens dels extremismes, dins i fora del país.
Tot i que no ha estat citada, Sílvia Orriols i Aliança Catalana sobrevolen el discurs de tot el sobiranisme, i un dels actors que es volen erigir com a claus per combatre-la és precisament Òmnium. De fet, Antich s'ha mostrat "orgullós" de la immigració que ha rebut i rep Catalunya, i per això ha volgut reivindicar la "diversitat" com un dels grans consensos del país. "Es tracta d'un un país sociològicament divers, i això no és una anomalia perquè, a Catalunya, la immigració és un fenomen estructural des de fa més d’un segle, i orgullosos que n'estem", ha ressaltat el president de l'entitat, que també ha posat l'accent en la necessitat que el català sigui una eina d'unió al país.
"És important treballar per la construcció nacional, i això vol dir fomentar la cohesió social, per incrementar el sentiment de pertinença, per sumar noves adhesions als valors de la catalanitat, amb la defensa, promoció i el foment de la llengua catalana com a principal instrument de cohesió social, sobretot davant dels atacs constants a la llengua i a l'escola", ha apuntat Antich, que ha demanat recuperar l'hegemonia política per tal de "recuperar" l'hegemonia social. Abans de la seva intervenció estava previst que es llegís un manifest impulsat per una trentena de persones provinents de totes les tradicions del sobiranisme per tal de posar de manifest la transversalitat del moviment.
Entre els signants hi ha Isona Passola, Xavier Vendrell, Magda Oranich, Marta Rovira, Irene Rigau, Ada Parellada, Marcel Mauri i Jordi Sànchez, entre d'altres. "És temps de construcció nacional i de tornar a plantar cara a la incertesa, a la por i a l'odi que s'escampa a tot arreu, també malauradament a casa nostra. I per això ni ens resignem, ni podem esperar l'enèsima fragmentació del sobiranisme polític just quan és més necessari que mai un nou relligament de les diferents sensibilitats que fan, del nostre, un moviment democràtic, plural i transversal", manté el manifest, que subratlla el fet que el sobiranisme només ha avançat quan ha anat "més enllà" sota la idea d'un sol poble.
"Durant dècades, la nostra diversitat ha estat capaç de dota la paraula independència d'un significat vinculat a la millora de les condicions de vida del nostre poble. I si bé res de tot això és nou, dues coses han canviat: ara sabem què és allò que no vam fer bé i, per tant, ens toca treballar per millorar-ho; i la repressió ens ha fet mal, però no ens ha derrotat. Però continuem sent multitud i, malgrat no haver aconseguit encara el nostre objectiu, el moviment independentista té raons, té organitzacions, té siport, té salut i, sobretot, ha de totnar a tenir autoestima. No ens en podem oblidar, ni ho podem menystenir, perquè és el que ens ha fet arribar fins aquí", ressalta el manifest.