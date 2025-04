Una avioneta amb tres passatgers s'estavella a prop d'una autopista a Florida

Una avioneta amb tres persones a bord s'ha estavellat aquest divendres en la localitat de Boca Ratón, a Florida, als Estats Units. Segons mostra Flightradar24, l'avioneta -un Cessna 310R- amb prou feines feia 20 minuts que s'havia enlairat abans per dirigir-se a Tallahassee, la capital de l'estat de Florida. Tal com expliquen diversos mitjans locals, hi hauria almenys dos morts.



Diverses imatges a les xarxes mostren com els trossos de la nau han quedat escampats per una autopista mentre els bombers treballaven per extingir les flames de l'accident, ja que en xocar, l'aeronau s'ha incendiat. La policia de Boca Ratón ha confirmat que els seus equips es troben en el lloc dels fets.

Alguns testimonis han explicat als mitjans estatunidencs que l'incident ha provocat que els edificis propers tremolessin en el moment del sinistre.

Aquest accident ha tingut lloc menys de 24 hores més tard que un helicòpter hagi perdut l'hèlix i hagi caigut al riu Hudson a Nova York, provocant la mort d'una família catalana i del pilot de l'aeronau.

JUST IN: Small plane crashes in Boca Raton, Florida. Reports of casualties pic.twitter.com/NHn7gp7Hm7 — BNO News (@BNONews) April 11, 2025