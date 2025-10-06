Vandalitzen la façana de la botiga de màgia més antiga del món a Barcelona

La històrica botiga "El Rei de la Màgia" ha tornat a ser vandalitzada amb grafitis pintats en la seva façana aquest dissabte. Així ho han denunciat per xarxes amb unes imatges que mostren com la façana centenària ara té signatures o "tak", com s'anomena en el món del grafiti, de persones que no han pogut identificar.
Fa uns mesos Nació va poder entrevistar els encarregats de "El Rei de la Màgia", Pau Martinez i Pere Rafart, que definien la botiga com "un punt únic al món, un reducte que queda històric, aquí quan un hi entra, s’hi troba una altra atmosfera, carregada d’un altre segle o d’una altra època”.
Ara, aquest espai màgic apareix amb pintures "cada dos dies", segons es queixen a X Martinez i Rafart. Inclús van trencar un dels exhibidors exteriors en un intent de robar els jocs de cartes i instruments de màgia que estaven exposats.
La seva façana és de fusta i està decorada amb pintures d'instruments de màgia i un retrat del fundador de la botiga, Joaquim Partagàs. Ara, a aquests elements artesans, els acompanyen els "tak" de colors que trenquen l'aura màgica de la botiga centenària que ha sigut traspassada de generació en generació. Va ser fundada en 1881 per Partagás i va prendre el relleu Carles Butxelli. Després, van ser els pares de Pau qui es van encarregar i, ara, són els dos amics qui duen el negoci.