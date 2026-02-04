Vueling reacciona a la crisi de l'alta velocitat i obre un pont aeri Barcelona-Madrid

Unes setmanes de caos en la xarxa ferroviària de Catalunya han sigut prou perquè la gent comenci a buscar alternatives de transport, sobretot quan es tracta dels viatges que impliquen desplaçaments fora del país. Fa uns dies Adif va demanar suspendre alguns dels serveis de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per fer tasques de manteniment, per aquest motiu, altres empreses han trobat l'oportunitat ideal per aprofitar la manca de transport entre les dues ciutats oferir-ne una.
Vueling ha sigut una d'aquestes, ja que ha creat de manera temporal una ruta entre Barcelona i Madrid per operar entre el 9 i 22 de febrer amb l'objectiu de reforçar la connectivitat per als ciutadans. L'empresa obrirà dos vols diaris entre Barcelona i Madrid, amb una limitació de preu de 99 euros en la tarifa bàsica.
La ruta comptarà amb dos vols diaris, quatre trajectes, de dilluns a divendres, amb sortides des de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a les 07.30 i 19.25 hores; i des de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a les 09.25 i 21.20 hores. El cap de setmana disposarà d'un vol diari, amb dos trajectes: dissabte enlairarà de Barcelona a les 7.30 hores i tornarà des de Madrid a les 9:30 hores; diumenge tindrà sortida a les 19:25 hores des de Barcelona i a les 21:30 h des de Madrid.
Amb aquesta operativa, Vueling amplia de manera puntual la seva oferta per a facilitar els desplaçaments entre dos dels principals nuclis econòmics i socials del país, reforçant les opcions de viatge disponibles per als clients. “Des de Vueling, i amb el compromís de facilitar la mobilitat dels ciutadans, hem treballat per a oferir una alternativa addicional que ajudi a cobrir una necessitat existent durant el mes de febrer i que complementa l'oferta de connexions actuals del grup IAG entre totes dues ciutats”, ha assenyalat Jordi Pla, director de Xarxa i Estratègia de Vueling.
Tres dies d'incompliments als trens
Aquest dimecres, ja fa tres dies que Renfe i Adif incompleixen el termini anunciat pel Govern per a la recuperació del servei "normal" de Rodalies, el previ a la crisi iniciada per l'accident a l'R4 a Gelida. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va situar la recuperació de la totalitat del servei per dilluns passat i el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, matisa ara que la promesa era "garantir la mobilitat de les persones", per tren o per carretera. Sigui com sigui, l'oferta ferroviària de Rodalies és gairebé la mateixa que la d'abans de dilluns en què es preveia la recuperació, amb l'única incorporació del tram Figueres-Portbou a l'R11. Mentrestant, el que millora són els plans de transport alternatiu per carretera que supleixen les mancances del tren.