Vuit ferits, un dels quals crítics i un altre greu, en un incendi en un pis a Badalona

Un total de vuit persones han resultat ferides en un incendi en un pis de Badalona la matinada d'aquest dijous. Entre els diferents ferits, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat una persona crítica a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona) i una altra greu a l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona). Quant als sis restants, dues en estat menys greu també han sigut traslladades a Germans Trias i Pujol i un lleu a l'Hospital Municipal de Badalona. La resta han estat donats d'alta in situ.
Els Bombers han rebut l'avís a les 1.28 hores d'aquest dijous que informava de l'incendi que ha començat en un pis de la tercera planta -de cinc que en té- d'un edifici al carrer Badajoz de Badalona. Per tal d'intentar evitar el foc, un dels veïns s'ha precipitat a un pati interior i una altra ha passat al pis del costat pel tendal i els estenedors. Dues més han sigut rescatades pels bombers. Els veïns del pis del costat han quedat confinats a l'interior del domicili i la resta de veïns s'ha evacuat al carrer.
El foc s'ha donat per apagat poc abans de les dues de la matinada, quan s'han iniciat les tasques de ventilació i revisió de punts calents. També s'ha fet una inspecció de l'edifici per comprovar que les plantes estaven netes de fum i que no hi havia afectats en l'interior de cap pis.
Finalment, el pis afectat presenta danys causats per la temperatura, el fum i l'aigua utilitzada per a l'extinció. Ha quedat afectat també el quadre elèctric del pis del costat i l'escala de l'edifici. Després de l'incendi, els veïns dels dos pisos afectats no han pogut passar la nit a casa, mentre que la resta sí que han pogut tornar als seus domicilis.
Fins al lloc s'hi han desplaçat una trentena d'efectius amb nou dotacions: cinc camions d'aigua, l'autoescala i tres vehicles lleugers de coordinació i comandament, entre els quals l'equip conjunt del Grup Operatiu de Suport i el SEM. També s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de Barcelona, entre les quals l'autoescala i l'ambulància. D'altra banda, el SEM ha activat sis ambulàncies i un equip conjunt SEM-Bombers, i els Mossos d'Esquadra han desplaçat sis patrulles, així com efectius de la Guàrdia Urbana de Badalona.