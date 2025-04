El batut amb només dos ingredients que redueix el colesterol i augmenta la massa muscular

Els batuts s’han convertit, en els darrers anys, en una de les begudes preferides de moltes persones tant a Catalunya com arreu del món. Fàcils de fer i amb moltes propietats, aquests “smoothies” ja no són només una moda, sinó una opció saludable consolidada. I ara, una recepta senzilla i assequible amb només dos ingredients promet beneficis importants: reduir el colesterol i millorar la massa muscular.

Es tracta d’un batut elaborat amb espinacs i llavors de xia, dos ingredients que, segons l’experta en nutrició i directora de Nutricenter Group, Tatiana Fuentes, poden aportar beneficis significatius si es consumeixen regularment. Fuentes explica que la recepta és ideal per incorporar a la rutina diària, ja que a més de ser saludable, és ràpida i econòmica.

Espinacs i xia: una combinació guanyadora

Els espinacs, segons detalla Fuentes, són un aliment amb un alt contingut en aigua, cosa que converteix aquest batut en una opció també altament hidratant. A més, té un baix contingut en hidrats de carboni.

Però els seus beneficis van més enllà de la hidratació. Tal com destaca l’experta, els espinacs aporten potassi, calci i ferro, minerals essencials que “ajuden a reparar i regenerar els teixits ossis i musculars”, fet que contribueix a l’augment i manteniment de la massa muscular.

Per la seva banda, les llavors de xia són conegudes pel seu alt contingut en fibra, igual que els espinacs. Aquesta fibra és clau per millorar la salut digestiva i per reduir els nivells de colesterol LDL, conegut com el “colesterol dolent”, en la sang. La combinació d’aquests dos ingredients fa que el batut sigui una eina potent per cuidar tant els músculs com el sistema cardiovascular.

Com preparar el batut a casa

La preparació no requereix grans coneixements ni equipament especial. Només cal:

Un got d’espinacs frescos

Una cullerada de llavors de xia

Aigua

Endolcidor al gust

Per elaborar-lo, primer es renten bé els espinacs per eliminar qualsevol impuresa. Després, es trituren les llavors de xia i es passen tots els ingredients per la liquadora. Si es vol consumir fred, Fuentes recomana afegir-hi gel. I per potenciar-ne els antioxidants, es pot enriquir amb suc de llimona, te matxa o espirulina.

Més beneficis dels espinacs

Segons la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), els espinacs són rics en folats, nutrients que “contribueixen a la formació normal de les cèl·lules sanguínies”. A més, la Fundació Mapfre en destaca la capacitat per ajudar a controlar el sobrepès i l’obesitat gràcies al seu baix valor calòric. També contenen antioxidants com la vitamina A, que beneficien la salut òssia i ocular.

Amb aquests avals, aquest batut d’espinacs i xia es presenta com una alternativa saludable i assequible per a aquells que volen millorar la seva alimentació sense complicacions i amb ingredients fàcils de trobar.