El país del món amb més consum de vi per càpita és un dels més petits

El país més petit del món encapçala una de les estadístiques més sorprenents del sector vinícola: és el lloc on es consumeix més vi per càpita. El Vaticà registra una mitjana de 54 litres anuals per persona, una xifra que supera amb escreix la de països tradicionalment vinícoles com França, Itàlia o Espanya.

Aquest elevat consum no s’explica per un estil de vida mediterrani, sinó per la mateixa activitat litúrgica del petit estat. Amb una població molt reduïda i un intens calendari religiós, el vi de missa (indispensable per a la celebració de l’eucaristia) fa augmentar considerablement les dades per càpita. Això es tradueix en l’equivalent a unes 72 ampolles anuals per persona, la major part destinades al culte.

El vi que s’utilitza al Vaticà no pot ser qualsevol. El Concili de Florència de 1438 va establir unes normes estrictes que continuen vigents: només pot estar elaborat amb raïm madur, no pot contenir conservants, colorants ni cap mena d’additiu, i ha de tenir una graduació inferior als 18 graus. A més, ha de ser preferiblement negre, en referència simbòlica a la sang de Crist.

Catalunya, pionera a subministrar vi al Vaticà

Tot i que La Rioja té actualment el privilegi de ser proveïdora oficial, Catalunya va tenir un paper pioner en aquesta història. El celler De Müller, fundat a Reus, va ser el primer del món en obtenir el títol de Proveïdora Pontifícia de la Santa Seu. Va rebre la distinció l’any 1883 i la va mantenir fins al Concili Vaticà II, el 1959, moment en què es va abolir aquest sistema de nomenaments.

Durant més de set dècades, els seus vins de missa (elaborats de cupatge tradicional de Macabeu i Garnatxa blanca) van ser consumits al cor de l’Església catòlica, Encara avui se’n poden adquirir ampolles en webs especialitzades.

Amb el següent conclave a l’horitzó, serà el nou Papa qui decidirà si manté la relació amb els actuals proveïdors. Però el que és innegable és que, més enllà del simbolisme religiós, el vi continua sent un element central a la litúrgia del Vaticà i que Catalunya en forma part des del primer glop.

Un celler riojà, proveïdora oficial

Actualment, l’únic celler espanyol amb el reconeixement oficial de proveïdora de la Santa Seu és Heras Cordón, ubicada a Fuenmayor (La Rioja). Va rebre aquest títol l’any 2001 de mans del Papa Joan Pau II, gràcies a la intervenció de la periodista Paloma Gómez Borrero i l’enòleg Benigno Polo.

Segons fonts del celler, cada any s’envien unes 2.000 ampolles al Vaticà, etiquetades amb l’escut papal, el nom del pontífex i la inscripció en llatí “Misericordias Domini in aeternum cantabo”. El contingut d’aquest vi, però, es manté en secret absolut per exigència de la Santa Seu. A tall de referència, les ampolles del mateix celler disponibles al mercat oscil·len entre els 11,50 euros i els 26,90 euros.