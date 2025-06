Els dos trucs mil·lenaris xinesos per fer les mandonguilles més sucoses

Aconseguir que les mandonguilles quedin més sucoses pot semblar senzill, però sovint és un dels grans reptes a l’hora d’elaborar aquest plat, ja que, tot i seguir una bona recepta i utilitzar ingredients de qualitat, és fàcil que acabin quedant massa seques. Per això, conèixer i posar en pràctica algunes tècniques és clau per assolir un bon resultat. A la cuina tradicional xinesa s'hi amaguen alguns trucs mil·lenaris que faciliten fer mandonguilles més meloses.

El primer consell fa referència a com donar-li forma. Els cuiners xinesos afirmen que, perquè les mandonguilles quedin més sucoses, cal evitar arrodonir les mandonguilles com es fa habitualment amb les mans. En lloc d'això, asseguren que cal seguir un altre mètode. Aquest consisteix a agafar un tros de massa amb la mà i allisar la superfície superior pressionant-la lleugerament amb els dits. Després, estrènyer la massa per compactar-la bé i, amb una cullera untada amb una mica d'oli per evitar que s'enganxi, tallar la base. D’aquesta manera, acabem de donar-li forma i separem la mandonguilla del tros de massa principal, sense necessitat d’arrodonir-la. Aquesta tècnica també permet estalviar molt de temps en la preparació. Després només cal coure-la durant quatre minuts.

El segon truc per fer una bona mandonguilla és no utilitzar ni pa mullat ni pa ratllat per donar-li forma. Això no només redueix les calories del plat, sinó que també dona com a resultat unes mandonguilles encara més sucoses.

Aquests trucs, efectius i senzills, permeten fer mandonguilles més sucoses, amb una textura agradable i un gust intens.