Menús senzills i ràpids per a l'inici de curs

La tornada a escola implica per als pares pensar no només en el material escolar, sinó també en els esmorzars de les criatures. Aquests no poden ser sempre un entrepà fet ràpid perquè, almenys, mengen alguna cosa; es pot variar i mantenir una alimentació saludable sense necessitat de perdre molt més temps de què pots gastar fent l'entrepà.
Aquests menús senzills són ideals per preparar en quinze minuts i perquè les teves criatures mengen variat i saludable.
Coques de carabasseta
Per fer aquestes senzilles i sabroses coques de carabasseta només necessitaràs:
Primer, ratlla la carabasseta i posa-la damunt d'un colador amb sal per eliminar l'excés d'aigua. Després, barreges la carabasseta amb la ceba picada, la farina d'ametlles, la resta d'espècies i l'ou. En una paella amb un poc d'oli d'oliva tires una mica de la mescla i, quan estigui daurada, li dones la volta perquè es faci per l'altre costat.
Rotllets d'enciam
Aquests rotllets d'enciam amb formatge crema, tomàquet i pernil cuit són molt saludables i frescs i poden anar acompanyats d'unes tires de pastanaga i alguna peça de fruita. Només necessites:
-
2 truites de blat
-
1 enciam
-
1 Tomàquet
-
Formatge crema
-
Pernil cuit
Estén una mica de formatge crema sobre les dues truites de blat i posa damunt la resta d'ingredients. Per finalitzar, tanca les truites en forma de wrap i ja tindries el menú fet!
Sandvitx de tonyina, maionesa i blat de moro
No hi ha menjar més ràpid que un sandvitx. Aquest inclou tonyina, maionesa i blat de moro, que redueix el fort sabor del peix i afegeix el dolç perfecte al mos per a les teves criatures.
Entrepà de truita francesa i tomàquet
És una de les solucions clàssiques, lleugeres, fàcils i ràpides pel sopar de les criatures a casa, encara que també ho pots ficar entre dos pans i preparar un saborós entrepà per l'esmorzar de l'escola. Només necessites:
-
2 ous
-
1 llesca de pa
-
1 tomàquet
-
Sal
-
Oli d'oliva verge extra
Primer s'ha de fer la truita francesa: batem els dos ous i tirem un polsim de sal. Escalfem una paella amb una mica d'oli d'oliva i tirem els ous. Quan la truita estigui feta, trossegem un tomàquet i torrem els dos trossos de pa. Tanquem l'entrepà i ja tindríem el nostre sopar o esmorzar lleuger.