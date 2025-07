Montse Meléndez, enginyera d'aliments, explica com allargar la vida dels alvocats

Els professionals de la nutrició insisteixen des de fa anys en la importància d’incorporar fruita i verdura a la dieta diària. Un dels ingredients que ha guanyat més popularitat els darrers temps és l’alvocat, gràcies a la seva riquesa en greixos saludables, fibra i altres compostos beneficiosos per a la salut. A més, la seva textura i sabor el fan molt fàcil d’incloure en receptes variades i fresques, que venen tan de gust a l'estiu.

Aquest fruit tropical s’ha guanyat el sobrenom de "superaliment" per part de molts consumidors, a causa de les seves nombroses propietats nutricionals. Tot i això, conservar-lo en bon estat pot ser un repte, sobretot un cop tallat.

Per ajudar a fer un ús més eficient d’aquest aliment i evitar-ne el malbaratament, Montse Meléndez, enginyera en tecnologia alimentària, ha compartit a través d’un vídeo diversos consells útils. Aquest vídeo, que ja ha rebut més de 150.000 m’agrades, explica de forma senzilla què cal fer i què no a l’hora de guardar alvocats a casa.

Errors habituals a evitar

Una pràctica força estesa és submergir l’alvocat en aigua per allargar-ne la frescor. Malgrat això, Meléndez adverteix que aquesta tècnica és contraproduent: l’aigua pot afavorir la proliferació de bacteris que travessin la pell del fruit i arribin a la polpa, incrementant el risc sanitari. Un altre error és col·locar els alvocats a prop de plàtans. Aquesta fruita rica en proteïna desprèn etilè, un volàtil que accelera la maduració d’altres fruits i pot fer que l’alvocat es faci malbé molt abans del que tocaria.

Trucs efectius per conservar-lo millor

Quan l’alvocat és madur, però encara no s’ha tallat, la millor opció és guardar-lo a la nevera per alentir el procés de maduració. Ara bé, si ja s’ha obert, el temps de consum es redueix notablement per l’efecte de l’oxidació, que ennegreix el seu interior.

Per evitar-ho, Meléndez recomana ruixar la superfície amb una mica de suc de llimona i guardar-lo en un recipient juntament amb ceba tallada. El pH àcid de la llimona i els compostos de la ceba ajuden a prevenir el canvi de color. L'experta també suggereix cobrir la polpa amb una fina capa d’oli vegetal. D’aquesta manera, es crea una barrera protectora que evita el contacte directe amb l’aire, i es manté l’alvocat fresc durant més temps.