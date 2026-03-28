L'error comú que et fa perdre diners cada mes, segons una assessora financera

L'augment del cost de la vida, impulsat per una inflació que encareix des de la cistella de la compra fins als subministraments bàsics, castiga aquells qui mantenen els seus estalvis immòbils. Per això, en un context de guerra i inflacionari encara és més important tenir en compte els consells d'alguns experts econòmics.
En aquest sentit, l'experta en finances Elizabeth Wakefield ha llançat una advertència clara: tenir tots els diners en un compte corrent és un dels errors financers més greus que es poden cometre actualment, ja que la "seguretat" de veure el saldo intacte és, en realitat, una pèrdua de valor cada dia que passa.
El perill del "diners estancats"
Segons Wakefield, el principal enemic de l'estalviador passiu és la inflació. Quan els diners es queden immòbils en un compte que no ofereix cap mena de rendibilitat o una de molt baixa, el cost de la vida puja mentre el saldo es manté igual. Això significa que, amb el pas dels anys, amb aquells mateixos 10.000 o 20.000 euros es podrà comprar moltes menys coses que avui.
L'experta assenyala que aquesta "trampa de la liquiditat" dóna una falsa sensació de control. "Tenir els diners a mà ens fa sentir segurs, però estem pagant un preu invisible molt alt per aquesta disponibilitat immediata", explica Wakefield.
Les claus per una correcta salut financera
Per evitar aquest escenari, l'especialista proposa una estratègia basada en la diversificació i la planificació:
- Un fons d'emergència (i res més): Wakefield recomana tenir al compte corrent només el necessari per cobrir les despeses habituals i un coixí de seguretat (equivalent a entre 3 i 6 mesos de despeses). Tot el que superi aquesta quantitat hauria de moure's cap a productes amb rendibilitat.
- Inversió de baix risc: Per a aquells que tenen por de la borsa, l'experta suggereix opcions com els fons monetaris, les lletres del tresor o els comptes remunerats d'alta rendibilitat, que permeten que els diners "treballin" sense exposar-se a grans volàtils.
- L'interès compost: Wakefield posa èmfasi en començar a invertir quantitats petites com més aviat millor. L'interès compost —reconvertir els beneficis en nou capital— és l'eina més potent per fer créixer el patrimoni a llarg termini.
El context actual a Espanya i Europa
Dades recents del Banc d'Espanya confirmen que les famílies espanyoles mantenen xifres rècord en dipòsits i comptes corrents, sovint per desconeixement d'altres alternatives. Tot i que els tipus d'interès han pujat, moltes entitats bancàries tradicionals no estan traslladant aquesta rendibilitat als comptes d'estalvi dels seus clients de manera automàtica.
Consells addicionals dels analistes:
- Automatització: Programar una transferència mensual cap a un producte d'inversió tot just rebre la nòmina ajuda a mantenir la disciplina.
- Revisió de comissions: Sovint, a la pèrdua per inflació s'hi sumen les comissions de manteniment. Un compte "estancat" pot acabar generant pèrdues netes nominals.
- Inflació subjacent: Encara que la inflació general baixi, la inflació de productes bàsics sol ser persistent, el que fa que la necessitat de rendibilitzar l'estalvi sigui encara més urgent per a la classe mitjana.