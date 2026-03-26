El destí europeu assequible amb tres tresors de la UNESCO que sedueix els majors de 50

Mentre la resta d'Europa s'encareix, hi ha un destí a l'altra banda del mar Adriàtic que durant anys ha passat desapercebut, però que ofereix una combinació poc habitual: patrimoni històric, paisatges mediterranis i preus assequibles. Dinar per menys de deu euros o allotjar-se a un bon preu són alguns dels trets més característics d'Albània, un país que a més compta amb tres llocs declarats patrimoni de la humanitat que permeten fer un recorregut atractiu i que enamora els majors de 50 anys.
Albània es caracteritza per tenir tres llocs protegits que no deixen indiferent ningú: Berat, Gjirokastër i Butrint. Cadascun d'aquests ofereix una finestra única al passat. El primer, conegut com “la ciutat de les mil finestres”, és un conjunt arquitectònic d'estil otomà que puja per la muntanya deixant una postal única. La segona, Gjirokastër, també de l'època otomana, es caracteritza pels sostres de pissarra i té un imponent castell que fan la ciutat única. Burtint, per la seva banda, ofereix una combinació favulosa de restes gregues, romanes i bizantines.
Més enllà de ser un destí ple de riquesa patrimonial, és especialment econòmic, cosa que el converteix en un bon país per gaudir d'uns dies de vacances en família o amb amics. De fet, bona part dels àpats del dia es poden fer per menys de deu euros. Ara bé, cal tenir en compte que depèn de quin tipus de restaurant es busqui, els preus sí que seran una mica més elevats. El mateix passa amb l'allotjament, ja que és possible localitzar hostals ben ubicats per menys de trenta euros la nit, uns preus cada vegada més difícils de trobar a Europa. En termes generals, doncs, Albània continua sent un país molt barat per viatjar.
On viatjar barat aquest estiu
Amb l'arribada de la primavera, moltes persones comencen a planificar les vacances d'estiu amb un objectiu clar: viatjar sense que la cartera se'n ressenti massa. Tot i l'encariment general dels preus en els darrers anys i l'augment del preu de la gasolina per la guerra a l'Iran, diversos estudis i portals especialitzats en turisme coincideixen que encara hi ha destinacions europees on es pot gaudir d'uns dies de descans a bon preu. A banda d'Albània, aquestes són les ciutats que tenen un cost de vida més baix que la mitjana europea.
Una de les que destaca per sobre la resta és Sofia, la capital de Bulgària. Els preus dels hotels i dels restaurants són molt accessibles, i això permet allargar l'estada sense disparar la despesa. A més, el cost de vida no és especialment elevat, motiu pel qual és un bon destí per a viatgers joves. El mateix passa amb Budapest, a Hongria, i amb Cracòvia, a Polònia. Tots tres destins combinen les condicions econòmiques òptimes per al viatger amb una increïble oferta patrimonial i cultural.