El luxós bus que sortirà de Barcelona per viatjar per Europa a preus assequibles

Viatjar llargues distàncies en autocar és la darrera opció que triaria molta gent per viatjar: la incomoditat a l’hora de dormir, l’espai reduït i altres inconvenients poden fer del trajecte una experiència poc agradable. Però això podria canviar aviat. Una empresa ha anunciat la posada en marxa del primer autocar que connectarà Barcelona amb diverses ciutats europees i que promet trajectes d'allò més relaxants.
Twiliner, una start-up especialitzada en viatges per carretera, ha començat a vendre els bitllets per al seu nou servei nocturn amb un bus molt especial. Aquest autobús unirà Barcelona amb destinacions com Brussel·les, Amsterdam, Zuric, Basilea i Roma, entre moltes altres.
La gran diferència amb els autocars tradicionals és el seu disseny: els seients poden reclinar-se completament fins a convertir-se en llits, oferint així una experiència molt més còmoda per descansar durant la nit. A més, a partir del mes de novembre, el vehicle es podrà agafar des de punts cèntrics de les ciutats incloses a la ruta.
Un dels trets característics d'aquesta via per viatjar és que els trajectes començaran al vespre i finalitzaran a primera hora del matí, cosa que permet que els passatgers arribin al seu destí havent dormit i a preus assequibles. I qui no pugui o vulgui dormir, podrà gaudir del viatge a observant els paisatges a través dels seus grans finestrals.
L'estructura de l'autocar
L'autocar estarà dividit en dues plantes i equipat amb més d’una vintena de seients convertibles en llits, un petit bar, espais per canviar-se de roba i connexió wifi d’alta velocitat. L’objectiu, segons Twiliner, és combinar la comoditat pròpia d’un servei prèmium amb tarifes pensades per a tota mena de viatgers.
Venda de bitllets i opcions disponibles
Tot i que el servei no començarà fins al novembre, ja és possible adquirir els primers bitllets per a trajectes des de Barcelona cap a ciutats com Berna o Zúric, que costen vora els 150 euros. A més, progressivament s’aniran afegint noves destinacions a la xarxa.
Per ara, en el moment de fer la reserva, es pot triar entre tres modalitats de bitllet; en qualsevol de les tres opcions s’inclou una peça d’equipatge de mà de fins a set quilos:
- Estàndard, sense opció de reemborsament en cas de cancel·lació.
- Semiflexible, que permet recuperar l’import fins 30 dies abans del viatge.
- Flexible, amb cancel·lació possible fins 72 hores abans de la sortida.