Les ciutats europees on pots viatjar aquesta tardor si no vols anar a les grans capitals

Sovint quan pensem a viatjar per Europa ens venen al cap les principals capitals turístiques. Tot i que, de vegades, es poden trobar vols econòmics si es mira amb antelació i paciència, hi ha altres opcions que poden sortir més barates i que poden convertir-se en el nostre destí preferit.
La reconeguda empresa de consignes d'equipatge d'Europa Radical Storage ha fet un estudi comparatiu entre la primera i la segona ciutat més poblada de cada país europeu amb la finalitat de poder oferir un llistat alternatiu a les grans capitals. Segons l'anàlisi, és més econòmic (en 28 de 44 països) viatjar a la segona ciutat més poblada del país en lloc de fer-ho a la capital.
La recerca de Radical Storage s'ha basat a analitzar cinc factors principals per determinar la qualitat dels destins turístics. Aquests són l'allotjament, la gastronomia, les atraccions i la cultura, les compres i l’accessibilitat. Basant-se en aquests paràmetres, el rànquing conclou que hi ha deu estats on és més recomanable fer turisme a la segona ciutat dels seus estats. Barcelona, de fet, és un dels casos més destacats, ja que ocupa la segona posició en un llistat on predominen els països balcànics i caucàsics.
El rànquing
- Novi Sad (Sèrbia): el primer lloc es deu a l'alta qualitat dels seus restaurants i el preu assequible de les atraccions turístiques.
- Barcelona (Espanya): l'estudi destaca la seva arquitectura, gastronomia i l'extensa oferta cultural i musical.
- Gyumri (Armènia): excel·leix per la seva història i l'econòmic preu dels seus principals atractius turístics, hotels i restaurants.
- Cluj-Napoca (Romania)
- Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina)
- Kutaisi (Geòrgia)
- Kaunas (Lituània)
- Brno (Txèquia)
- Porto (Portugal)
- Graz (Àustria)
En tot cas, l'empresa fa èmfasi que la preferència a l'hora de decantar-se per una ciutat o una altra dependrà dels gustos i expectatives de cada persona. "Alguns busquen unes vacances per a delectar el seu paladar mentre que, per a altres, un viatge a l'estranger és una oportunitat d'omplir les maletes de souvenirs i regals", conclou Alessandro Seina, CEO de Radical Storage.