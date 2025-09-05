El destí turístic europeu ideal per viatjar en setembre

Durant el mes de setembre les criatures tornen a l'escola, la gent acaba les vacances d'estiu i tornen al treball. Per tant, és el mes perfecte per demanar vacances i gaudir d'un temps lliure i relaxant sense haver d'aguantar la gentrificació dels espais turístics que caracteritza qualsevol ciutat a l'estiu.
El destí europeu que agrupa aquesta característica i, a més, ofereix espais per visitar tant urbans com naturals i a un preu baix i molt assumible per les butxaques treballadores és Bulgària. Un país amb història, monuments i edificis amb una arquitectura impactant i una gran oferta d'activitats per fer mentre visites la seva capital, Sofia.
La capital administrativa: Sofia
Sofia és una ciutat històrica que existeix des del segle VIII aC i manté edificis de l'època comunista i d'altres d'arquitectura d'avantguarda. En aquesta ciutat hi ha una parada imprescindible: la catedral d'Alejandro Nevski, un gran edifici neobizantí que es va construir el 1912.
La capital de la cultura: Plovdiv
Aquesta ciutat va ser Capital de la Cultura Europea en 2019 pel fet que es considera la ciutat més antiga a ser habitada de continu a Europa, amb vestigis que daten de l'any 7.000 aC. A Plovdiv podreu trobar i visitar ruïnes mil·lenàries prehistòriques, tràcies, hel·lenístiques, romanes i medievals que nodreixen el barri antic búlgar.
Però si el que vols és aprofundir en aquesta part de la història, has de visitar la ciutat Veliko Tarnovo, la més turística de les tres. Aquesta ciutat medieval va ser capital del Segon Imperi Búlgar, seu del poder dels tsars de Bulgària, i va acollir la proclamació d'independència en 1908.
La costa de Bulgària
El país no només ofereix l'oferta urbana dividia en les seves tres grans i històriques ciutats. També té 378 quilòmetres de costa que donen al Mar Negre i tenen platges d'aigües turquesa i sorra clara. Al costat de la mar no només es pot gaudir de la platja sinó també de petits pobles com Nessebar, Patrimoni de la Humanitat.
Els preus
L'experiència queda arrodonida pel poc que costa viatjar i viure uns dies de turista a Bulgària. Si vas amb la motxilla i poc més, pots trobar allotjament i albergs per 7 o 10 euros la nit. A més, la gastronomia local també és prou barata i alguns plats típics es poden tastar pel sorprenent preu d'entre 6 i 8 euros.