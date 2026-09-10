Tornar al gimnàs sense lligar-se: la lletra petita de les cadenes a Barcelona

Cada setembre, milers de barcelonins tornen al gimnàs o s'hi apunten per primera vegada. La majoria compara la quota mensual i poca cosa més, però la diferència real entre una alta i una altra sovint no és el que pagues cada mes: és el que costa marxar. Permanència, matrícula i terminis de baixa són les tres clàusules que convé llegir amb calma abans de firmar, i les tres varien molt d'una cadena a l'altra. Aquest és el mapa de la lletra petita a Barcelona, tal com la publiquen els mateixos gimnasos als seus webs.
El contracte de 52 setmanes encara existeix
Encara que el model sense permanència s'ha estès, algunes de les grans cadenes presents a la ciutat mantenen contractes de durada mínima. Segons la pàgina de preus i les condicions de cancel·lació de Basic-Fit, els seus plans Comfort, Premium i Ultimate porten un contracte mínim de 52 setmanes amb un preavís de 4 setmanes per donar-se de baixa. Qui vol flexibilitat l'ha de pagar a part. L'opció Flex és un suplement que, segons la pàgina de preus consultada l'agost del 2026, afegeix 4,99 euros per cada període de 4 setmanes.
Fitness Park juga a dues bandes. Les seves condicions generals de venda recullen fórmules amb permanència de 52 setmanes i fórmules sense permanència, més cares, amb una matrícula de 30 euros en el primer cas i de 50 en el segon. La baixa demana 4 setmanes de preavís i, si es trenca el compromís abans d'hora, el contracte preveu una compensació econòmica que pot arribar a les quotes pendents del període. És l'única de les cadenes analitzades que ho recull de manera explícita.
Res d'això no és opac. Són condicions públiques que cada usuari accepta en firmar. Però convé conèixer-les abans, perquè una quota atractiva amb permanència pot acabar sortint més cara que una quota superior de la qual pots marxar quan vulguis.
"Sense permanència" tampoc no vol dir baixa immediata
A l'altre extrem hi ha els operadors sense permanència presents a la ciutat, com VivaGym Barcelona, amb diversos gimnasos dins d'una xarxa de més de 280 a Espanya i Portugal, o Synergym. Permeten donar-se de baixa qualsevol mes sense penalització, però això no equival a cancel·lació immediata, ja que tots dos fixen una data límit dins del mes.
Les condicions de contractació publicades al web de VivaGym ho diuen sense embuts: no hi ha cap mena de contracte de permanència. Ara bé, la baixa s'ha de demanar abans del dia 15 o del 20 del mes, segons el gimnàs, perquè tingui efecte aquell mateix mes. Si la demanes més tard, pagaràs una mensualitat més. Synergym detalla al seu apartat de preguntes freqüents que la baixa es tramita entre el dia 1 i el 19 del mes perquè s'apliqui el mes següent, i afegeix un mecanisme particular. Si es retorna un rebut, la baixa es tramita automàticament.
Apunta't quan vulguis, doncs, però apunta també al calendari quin dia és el límit per marxar. La diferència amb la permanència és de fons, perquè no et lligues un any, però el rellotge mensual també compta.
La matrícula: el peatge d'entrada (i de reentrada)
La matrícula és l'altre cost que la quota mensual amaga. A VivaGym és un pagament únic en el moment de l'alta, amb un matís que el mateix web explicita. Si et dones de baixa i més endavant tornes, es torna a pagar. A Synergym oscil·la entre 5,99 i 19,99 euros segons el centre. A Basic-Fit, la inscripció varia segons el pla, entre 1 i 19,99 euros en condicions promocionals. I a Fitness Park, com hem vist, va lligada a la fórmula, amb 30 euros si hi ha permanència i 50 sense.
Per a qui dubta entre mantenir la quota durant un parèntesi llarg o donar-se de baixa i tornar més endavant, el càlcul que cal fer és comparar els mesos que estalviaria amb el que li costarà tornar a entrar.
Les que no ho publiquen: pregunta abans de firmar
No totes les cadenes posen les condicions a un clic. DiR, la cadena barcelonina, treballa amb un contracte mensual prorrogable i aplica despeses d'inscripció a l'alta, però l'import no apareix publicat al seu web. Anytime Fitness funciona en règim de franquícia i cada gimnàs fixa les seves pròpies condicions, així que no les trobaràs online i cal preguntar-les al centre. En tots dos casos la recomanació és la mateixa: demana les condicions per escrit abans de firmar, amb l'import de la matrícula, el termini de baixa i el que passa si vols marxar el segon mes.
Quatre preguntes abans de firmar al setembre
- Hi ha permanència? Quantes setmanes dura i què passa si marxo abans?
- Quin dia del mes és el límit per demanar la baixa i quan té efecte?
- Quant val la matrícula i l'hauré de tornar a pagar si em dono de baixa i torno?
- El preu que m'ofereixen és una promoció d'entrada o la quota que pagaré sempre?
Amb aquestes respostes sobre la taula, la decisió torna a ser la que hauria de ser, triar quin gimnàs t'anirà millor per entrenar. Setembre és un dels millors moments de l'any per començar, amb la rutina de nou a lloc i mesos per davant per consolidar l'hàbit. La lletra petita ben llegida no ha d'espantar ningú: només assegura que l'única cosa que et lligui al gimnàs siguin les ganes de tornar-hi l'endemà.