L’avís d'un doctor sobre la lesió més habitual a l'estiu: «És l’articulació més castigada»

Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les activitats esportives i a l’aire lliure, també creixen les lesions d’espatlla. Després de mesos amb menys activitat física, reprendre de cop esports com la natació, el pàdel o el paddle surf pot sotmetre aquesta articulació a una càrrega per a la qual no està preparada i provocar sobrecàrregues, tendinitis o fins i tot ruptures tendinoses.
Així ho explica el doctor Adrián Cuéllar, traumatòleg de la Policlínica Gipuzkoa, que assegura que l'espatlla és "l’articulació més castigada" durant l’època estival "després de mesos de sedentarisme". En un comunicat, Cuéllar ha assenyalat que el motiu és que "moltes persones reprenen activitats esportives o recreatives que no practiquen habitualment durant la resta de l’any". Per tant, aquest "canvi de rutina" té una conseqüència directa en les consultes de traumatologia: "l’increment dels problemes d’espatlla", assenyala.
Una articulació poc treballada durant la resta de l'any
Segons Cuéllar, aquesta articulació és "una de les més vulnerables" durant l’època estival perquè sovint se sotmet a esforços per als quals no està preparada. L’especialista explica que "l’espatlla depèn en gran mesura de músculs i tendons com el deltoide i el manegot dels rotadors per mantenir la seva estabilitat i funcionalitat", de manera que "quan l’esforç es produeix de manera sobtada, aquests teixits poden patir inflamacions, sobrecàrregues i fins i tot esquinçaments".
Entre les patologies més habituals, destaca les tendinitis o tendinopaties del manegot dels rotadors, causades per la sobrecàrrega dels tendons. "Tanmateix, en determinats pacients, especialment en persones d’edat avançada els tendons de les quals presenten un cert desgast natural, el sobreesforç pot provocar ruptures tendinoses", afegeix. Com explica el doctor, aquestes lesions solen aparèixer després d’un "moviment brusc o d’una activitat física poc habitual" i poden comprometre significativament la mobilitat de l’espatlla.
A això s'hi afegeix que, en pacients grans, es veuen "amb més freqüència ruptures perquè el tendó ja està deteriorat", ja que "un mal gest o una activitat per a la qual no estan preparats pot desencadenar la lesió". A aquestes lesions "s’hi sumen les fractures de clavícula, especialment freqüents a l’estiu a causa de l’augment d’activitats a l’aire lliure com el ciclisme", ha apuntat.
Claus per evitar problemes d'espatlla
L’expert indicat que "un dels símptomes més característics de les lesions del manegot dels rotadors és el dolor, especialment durant la nit", i afegeix que "quan la lesió és més greu i hi ha una ruptura significativa del tendó, també pot aparèixer una pèrdua de força i mobilitat".
Finalment, recomana fer preparació física i escalfament abans de qualsevol activitat esportiva, així com "mantenir una bona condició física, enfortir la musculatura de l’espatlla i augmentar progressivament la intensitat de l’exercici, que són mesures clau per evitar problemes durant les vacances".