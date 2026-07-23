Com mantenir la mobilitat durant anys? Hàbits diaris que afavoreixen les articulacions, els músculs i els ossos

Tot i que l'envelliment és un procés natural, l'estil de vida hi té un paper fonamental. L'activitat física regular, una alimentació equilibrada, un descans adequat i una suplementació ben escollida poden ajudar a mantenir l'organisme en bones condicions durant molts anys.
Per què canvia la mobilitat amb l'edat?
A partir dels 30 anys, la massa muscular comença a disminuir de manera gradual i la capacitat de regeneració de l'organisme es torna menys eficient. També es produeixen canvis naturals als teixits: el cartílag articular es renova més lentament, la densitat mineral òssia disminueix progressivament i la producció de col·lagen es redueix. Tanmateix, això no significa que la pèrdua de mobilitat sigui inevitable.
La velocitat amb què es produeixen aquests canvis depèn, en gran mesura, dels hàbits diaris. Les persones físicament actives acostumen a conservar durant més temps la mobilitat, la força i l'equilibri que les que duen una vida sedentària.
L'activitat física regular és la millor inversió per mantenir la mobilitat
No cal fer entrenaments intensos cada dia. Per cuidar l'aparell locomotor, el més important és la constància.
L'ideal és combinar diferents tipus d'exercici, com ara:
- caminar o fer marxa ràpida,
- anar en bicicleta,
- nedar,
- entrenament de força amb càrregues moderades,
- exercicis de mobilitat i d'equilibri,
- practicar ioga o pilates.
L'exercici ajuda a mantenir un pes corporal saludable, enforteix els músculs que estabilitzen les articulacions i millora la circulació sanguínia als teixits. Gràcies a això, l'organisme suporta millor les exigències del dia a dia.
Els músculs protegeixen les articulacions
Una musculatura forta actua com un estabilitzador natural. Els músculs absorbeixen una part de la càrrega quan caminem, correm o aixequem objectes pesants.
L'entrenament de força practicat de manera regular ajuda a:
- reduir la pèrdua de massa muscular,
- millorar l'estabilitat de les articulacions,
- disminuir el risc de lesions,
- afavorir la coordinació dels moviments.
També és important garantir una ingesta adequada de proteïnes, ja que constitueixen el principal component estructural dels músculs.
Una alimentació que afavoreix l'aparell locomotor
L'alimentació diària aporta els nutrients necessaris per al bon funcionament dels ossos, els músculs i les articulacions.
Entre els més importants hi trobem:
- proteïnes d'alt valor biològic,
- calci,
- vitamina D,
- vitamina C, que contribueix a la formació normal de col·lagen,
- àcids grassos omega-3,
- magnesi,
- potassi.
Una dieta rica en verdures, fruita, cereals integrals, peix, fruits secs i llavors afavoreix el bon funcionament de l'organisme i ajuda a reduir la inflamació crònica associada a un estil de vida poc saludable.
El col·lagen: un suport natural per als teixits connectius
El col·lagen és una de les proteïnes més abundants de l'organisme. Es troba al cartílag articular, els lligaments, els tendons, els ossos i la pell. Amb el pas dels anys, la seva producció natural disminueix, motiu pel qual moltes persones opten per complementar la dieta amb aquest nutrient.
Diversos estudis suggereixen que la suplementació regular amb col·lagen hidrolitzat pot contribuir al bon funcionament de les articulacions i al confort durant el moviment, especialment en persones físicament actives i en adults d'edat avançada. Els millors resultats acostumen a observar-se després de diversos mesos d'ús continuat.
Per què escollir un col·lagen amb magnesi?
Cada vegada són més populars els suplements de col·lagen amb magnesi, ja que combinen dos ingredients que contribueixen al funcionament normal de l'aparell locomotor.
El col·lagen aporta aminoàcids que formen part dels teixits connectius, mentre que el magnesi participa en més de 300 reaccions enzimàtiques de l'organisme. A més, contribueix a:
- el funcionament normal dels músculs,
- el manteniment dels ossos en condicions normals,
- la reducció del cansament i la fatiga,
- el funcionament normal del sistema nerviós,
- l'equilibri electrolític.
La combinació d'aquests dos ingredients pot ser una bona opció per a persones físicament actives, per a aquelles que duen a terme feines que impliquen esforç físic o per a qui desitja cuidar de manera integral el sistema musculoesquelètic.
No oblidis la recuperació
La mobilitat no només es desenvolupa durant l'exercici, sinó també durant el descans. És precisament en aquest moment quan l'organisme regenera els teixits i s'adapta a l'esforç realitzat.
Per afavorir una recuperació adequada, és recomanable:
- dormir entre 7 i 9 hores cada nit,
- mantenir una bona hidratació,
- incloure dies d'entrenament de menor intensitat,
- practicar estiraments o exercicis de respiració per reduir la tensió muscular.
El cansament crònic i la manca de son poden augmentar el risc de sobrecàrregues i disminuir el rendiment físic.
Mantén un pes corporal saludable
Cada quilogram de més suposa una càrrega addicional per a les articulacions, especialment als genolls, els malucs i la columna vertebral. Mantenir un pes adequat ajuda a reduir aquesta pressió i facilita el moviment en la vida quotidiana.
No es tracta només d'una qüestió estètica, sinó també de preservar la comoditat en el moviment i l'autonomia amb el pas del temps.
Els petits hàbits marquen una gran diferència
La mobilitat també depèn de petites accions quotidianes que sovint passen desapercebudes. Escollir les escales en lloc de l'ascensor, fer pauses actives durant la jornada laboral si es treballa assegut, estirar el cos amb freqüència i mantenir una bona postura són hàbits que beneficien l'aparell locomotor.
Fins i tot uns pocs minuts d'activitat al dia poden aportar beneficis si es converteixen en una rutina.
Mantenir la mobilitat durant anys no requereix canvis radicals, sinó constància en els hàbits diaris. L'activitat física regular, una alimentació rica en nutrients, un descans adequat i el manteniment d'un pes saludable constitueixen la base per cuidar l'aparell locomotor.
A més, una suplementació adaptada a les necessitats individuals, com ara el col·lagen amb magnesi, pot complementar un estil de vida saludable aportant nutrients que contribueixen al funcionament normal dels músculs, els ossos i els teixits connectius.
Com més aviat s'incorporin aquests hàbits, més possibilitats hi haurà de conservar la llibertat de moviment i gaudir d'una vida activa durant molts anys.