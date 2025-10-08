Com obtenir uns nivells saludables de vitamina D?

Avui en dia, el món de la suplementació està a l’ordre del dia. Prendre suplementació de diversos fàrmacs per potenciar certs elements del cos humà és una activitat feta cada cop més sovint. Prendre fàrmacs no receptats o prendre suplementació sent aquesta innecessària, la qual suposa un excés, són activitats que poden resultar perilloses i suposen un risc per a la salut humana.
La Generalitat de Catalunya ha llançat una campanya anomenada “Pastilles només les necessàries”. Aquesta campanya alerta d’aquests excessos de fàrmacs i d'ingerir fàrmacs no receptats per un metge.
En el cas de la vitamina D, Salut ha informat de les diverses maneres que tenim d’obtenir aquesta vitamina de manera natural i ha alertat del descontrol de la suplementació d'aquesta.
Què és la vitamina D?
La vitamina D és un nutrient que té com a funció principal ajudar el cos a absorbir el calci i el fòsfor. Aquests elements són indispensables per al cos per tal de garantir un bon funcionament dels ossos, dels músculs i del sistema immunitari.
Com s’obté de forma natural?
La Generalitat ens informa de tres maneres d’obtenció fàcil de vitamina D
- Exposició solar: 10-15 min, 2-3 cops per setmana
- Aliments que la contenen de forma natural: peix blau, ous, làctics, bolets
- Estil de vida actiu amb activitats a l’aire lliure
Amb aquests tres trucs, la nostra vitamina D podria estar coberta. Tot i això, Salut informa que l’aportació dietètica de la vitamina és baixa, per tant, és possible tenir un dèficit i necessitar algun suplement.
En quins casos s’ha de prendre suplementació?
La Generalitat ens alerta només s’ha de prendre suplementació si el metge o metgessa confirma que hi ha un dèficit de vitamina D i ho prescriu. Un cop hi ha una prescripció mèdica, és important seguir al peu de la lletra la pauta indicada, ja sigui diària, setmanal, mensual...
Què pot passar si es pren massa suplementació?
Al mercat hi ha un ventall molt ampli de diversos tipus de medicaments que aporten vitamina D. Amb aquesta facilitat d’obtenció s’ha de tenir compte per no generar un descontrol d’aquesta vitamina.
El risc que té aquest excés de vitamina D és tenir massa calci a la sang. Això et pot provocar diversos símptomes:
- Nàusees
- Vòmit
- Debilitat
- Hipertensió
- Dolor ossi
- Problemes renals
A més, aquests productes de suplementació de vitamina D poden alterar els efectes d’altres fàrmacs, per tant, l’excés pot ser perillós.
Cal tenir compte amb les suplementacions i amb prendre fàrmacs sense recepta. Per saber què cal prendre s’ha de consultar amb el metge o la metgessa i segur les pautes que t’indiquin, per tal de tenir uns nivells de vitamina D i un estil de vida saludable.