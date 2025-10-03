Arthur C. Brooks, investigador de Harvard, revela la característica comuna de les persones més felices

Arthur Brooks és un reconegut acadèmic i escriptor, és professor de Harvard i referent en estudis sobre benestar, i recentment ha llençat una reflexió que ha generat opinions de tota mena a les xarxes socials. Aquest cop ha volgut tractar la felicitat i ha assenyalat que un factor clau és la lectura i l'aprenentatge.
A través d'un vídeo d'Instagram, Brooks ha expressat que la curiositat i un aprenentatge continu són un motor essencial per cultivar emocions positives. "Les persones més felices són les que mai deixen d'aprendre", diu, però remarca que hi ha dues maneres d'aprendre, una per obligació i l'altre per curiositat, i és aquesta segona via la que realment fa que siguem més feliços, assegura.
Segons el reconegut acadèmic, quan una persona alimenta l'impuls de descobrir, seguir llegint, coneixent noves persones o explorant nous temes, s'activa l'interès i consegüentment s'obre la porta a una major satisfacció personal.
Tot i això, puntualitza que l'objectiu no ha de ser acumular coneixements, sinó de mantenir la curiositat sempre activa, mantenir el desig de conèixer, entendre i sorprendre's. Això farà que et sentis més realitzat i enforteix la percepció de felicitat en el dia a dia.
Explica que és important mantenir la ment activa amb temes que no són necessaris de saber, i, per contra, se saben si es té interès i curiositat. La necessitat de coneixement ve dels ancestres, ja que la supervivència venia del coneixement, "si sabies, podies estar més fort" o saber on destinar esforços. Per contra, explica que les persones més tristes són les que deixen d'aprendre aviat i no tenen ganes o no troben maneres de sorprendre's i augmentar els coneixements.
Un estudi de Harvard enfoca als vincles socials
Per altra banda, un estudi iniciat l'any 1938 i que ha seguit dues cohorts principals: un grup d'estudiants de Harvard i un altre de joves de barris obrers de Boston. Assenyala que moltes persones creuen que la felicitat depèn de factors com la riquesa o l’èxit professional, però les conclusions d’aquesta investigació han revelat que el secret d’una vida feliç recau en la qualitat de les nostres relacions personals. Les persones que mantenen vincles sòlids amb la família, els amics i la comunitat no només són més felices, sinó que també tenen una millor salut física i viuen més temps.
Així mateix, l'estudi explica que aquelles persones que es troben aïllades o tenen relacions conflictives experimenten més estrès, tenen més problemes de salut i, en molts casos, moren abans. La solitud, segons l’estudi, pot ser tan perjudicial per a la salut com fumar o tenir una dieta poc saludable.