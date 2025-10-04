Consells per saber quin tipus de pell tens segons un dermatòleg

La skincare o la cura de la pell és una tendència que s'ha posat molt de moda des de fa només uns anys a partir de la difusió de vídeos i consells sobre el tema que s'ha fet a les xarxes socials. Aquesta tendència no entén de gèneres ni edats i només promou una pell saludable i cuidada dels perills com l'exposició solar o l'excés de seu.
Com no estem acostumats a la cura de la nostra pell, és normal que tampoc puguem saber quin tipus de pell tenim i com cuidar-la de la millor manera possible. Per això, el dermatòleg Xavier Batalla explica alguns consells per identificar-la en el seu vídeo de TikTok.
Pell normal
Tal com recull Batalla al vídeo, hi ha maneres de distingir entre pell grassa, seca, mixta o normal observant elements com la textura o la mida dels porus.
@dr.xavierbatalla ¿Cómo saber que tipo de piel tienes? En este vídeo te muestro la forma de distinguir entre piel normal, piel grasa, piel seca o piel mixta✨ Y tú, ¿qué tipo de piel tienes? #skin #skincare #skincaretips #tipodepiel #pielseca #pielgrasa #pielmixta #pielnormal ♬ sonido original - Dr. Xavier Batalla
La pell normal, per exemple, es caracteritza per una superfície suau i homogènia, amb porus gairebé imperceptibles. Tot i que aquest tipus no acumula greix ni és seca, s'ha de cuidar de la mateixa manera amb cremes hidratants -sense abusar- i crema solar cada dia abans de sortir de casa, tot i que no hi hagi sol.
Pell grassa
La pell grassa, en canvi, té un aspecte brillant i porus més dilatats, per tant, són més visibles i poden semblar grans a la cara. Aquest tipus necessita cremes i productes específics per controlar el seu de la pell. Han de ser productes no comedògens, és a dir, que no engreixen la teva pell amb elements químics.
Pell seca
En el cas de la pell seca, la textura és més aspra i els porus pràcticament tancats, fet que la converteix en una de les més senzilles de tractar. Només necessitaràs una crema hidratant que pots utilitzar tant de nit com de dia freqüentment. També és recomanable l'ús de sèrum hidratant que es poden utilitzar segons la rutina de pell que vulguem tenir durant la setmana.
Pell mixta
La pell mixta és una de les més freqüents i més complicada de tractar. Combina zones amb excés de greix, sobretot la coneguda zona T (front, nas i mentó) amb altres parts del rostre més seques, com poden ser les galtes. Aquesta distribució respon a la concentració més elevada de glàndules sebàcies en aquesta àrea "T".
Aquest tipus de pell també s'ha de tractar amb productes específics per a pells mixtes que aconsegueixen un equilibri perfecte del seu als nostres porus.