L'efecte desconegut (i contraintuïtiu) de mossegar-se les ungles

És un gest tan repetit com odiat. Mossegar-se les ungles és una reacció que té molta gent davant dels nervis o la inquietud. Qui se les mossega assegura que no pot evitar-ho, però a banda de deixar-se les puntes dels dits malmeses, quin és l'efecte desconegut que té fer-ho?
Un estudi publicat a la revista científica JAMA Internal Medicine i amb el títol "Creixement de les ungles", intenta posar-hi llum. Per norma general, les ungles creixen uns 0,1 mil·límetres al dia, la qual cosa significa que creixen entre 3 i 4 mil·límetres en un mes. Si no es tallen, entre els tres i els sis mesos, en funció de la persona, les ungles ja estan totalment desenvolupades.
L'estudi, encapçalat per l'investigador William B Bean, explica quins factors influeixen en el creixement de les ungles. I n'apunta un de desconegut: mossegar-se-les. Això és degut al fet que mossegar-se les fa malbé, cosa que pot estimular el flux sanguini al llit unguial i accelerar el creixement.
A banda, hi ha altres factors, també desconeguts que afavoreixen el creixement. Per exemple, les ungles de la mà hàbil acostumen a tenir un creixement més ràpid que les de l'altra mà, simplement perquè es fa servir més la mà hàbil. Per això mateix, l'ungla del dit petit sovint creix més lentament que les altres ungles.
En gènere i edat, els homes tenen un creixement més ràpid que les dones, i les persones joves respecte de les grans. A banda, tenir un estil de vida saludable -fer exercici, menjar i dormir bé- també fa que les ungles creixin a més velocitat.
Què indiquen les taques blanques a les ungles?
Sempre s'ha dit que les taques blanques a les ungles indiquen una deficiència de calci a l'organisme. Si bé, no hi ha evidència científica que existeixi una relació de causalitat, tal com explica el podòleg i divulgador Manuel Vidal en un vídeo a les xarxes socials. També ho assegura a Infosalus la dermatòloga de la Clínica Universitat de Navarra (CUN) Irene Palacios, que detalla que es tracta d'una alteració coneguda com a leuconíquia.
La doctora assegura que, en principi, no suposa cap afectació greu i que no hi ha cap tractament per pal·liar-ho. Simplement, cal esperar que les ungles creixin i, si les taques es veuen antiestètiques, sempre es poden pintar. De vegades, però, aquestes taques blanques a les ungles s'associen amb problemes alimentaris, per la qual cosa reforçar una alimentació sana pot prevenir-ne l'aparició. D'altra banda, poden aparèixer per microcontusions a les ungles que sovint passen desapercebudes. Així, teclejar l'ordinador amb força o mossegar-se, per exemple, poden contribuir a la seva aparició.