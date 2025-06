Per què sempre s'ha de baixar la tapa del vàter abans d'estirar la cadena

Segur que en més d'una ocasió has oblidat baixar la tapa del vàter abans d'estirar la cadena. Tot i que pot semblar una acció sense importància, recentment un equip de científics de la Universitat de Colorado ha descobert en l'estudi 'Toilets spew invisible aerosol plumes with every flush—here’s the proof' per què aquesta pràctica és extremadament important, especialment en termes d'higiene i seguretat.

Els experts han revelat que el que succeeix en tan sols uns segons després d'estirar la cadena pot comportar riscos invisibles per a la salut.

El perill invisible: la propagació d’aerosols

Quan estires la cadena d’un vàter, es genera una dispersió d’aerosols invisibles que es propaguen ràpidament per l’aire. Això ha estat demostrat en un estudi publicat el 2022 a la revista Scientific Reports, on els investigadors van utilitzar tecnologies de làsers verds brillants i càmeres d’alta resolució per observar aquest fenomen.

Els resultats van mostrar que, en el moment d'estirar la cadena sense baixar la tapa, petites gotes d'aigua, gairebé invisibles a simple vista, són expulsades al voltant, transportant patògens que podrien afectar a la salut.

Els aerosols expulsats en aquest procés poden contenir patògens com E. coli, C. difficile, norovirus i fins i tot adenovirus, que són responsables d'infeccions intestinals i respiratòries. Els experts adverteixen que, en espais públics, aquesta dispersió de partícules pot representar un perill per a la salut de les persones que hi transiten.

Aquests patògens poden quedar en l'aire durant un temps, incrementant el risc de transmissió de malalties a les persones que estiguin a prop.

La importància de la tapa del vàter

Segons els investigadors, baixar la tapa del vàter abans d'estirar la cadena és una manera senzilla però efectiva de reduir la propagació d’aquests aerosols. Quan la tapa està baixada, es disminueix considerablement la dispersió de partícules, fent que el risc de contaminació sigui molt menor.

Els investigadors també suggereixen que altres estratègies de desinfecció i ventilació adequades, així com el disseny millor de vàters i cisternes, poden ajudar a mitigar aquest perill.

Què podem fer per protegir-nos?

El gest més senzill per millorar la higiene i la salut pública és baixar la tapa del vàter abans d'estirar la cadena. Aquesta acció, unida a una bona ventilació i a la neteja regular dels banys, pot marcar la diferència. Els experts també recomanen la utilització de productes de desinfecció adequats per a les superfícies i l’aire, així com el manteniment d’una bona higiene personal.

Tot i que pot semblar una acció petita, baixar la tapa del vàter abans d'estirar la cadena pot reduir significativament els riscos de dispersió d’aerosols i la transmissió de patògens. Aquesta pràctica senzilla ajuda a protegir la salut pública i a mantenir els espais nets i segurs per a tots. Fent-ho, estem contribuint a un ambient més saludable i evitant la propagació d'infeccions, moltes vegades invisibles a simple vista.