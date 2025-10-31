Un farmacèutic explica per què les dutxes d'aigua calenta són perjudicials per a la salut

Ara que arriba la tardor i les temperatures van baixant progressivament, hi ha pocs plaers superiors a fer-se una dutxa amb aigua calenta. És un espai de relaxació que a molts els agrada allargar més de deu minuts, però segons un farmacèutic és perjudicial per a la salut.
Un dels farmacèutics de Farmàcia Palomera explica que les dutxes amb l'aigua a 39 graus o per sobre, que s'allarguen més de deu minuts, afecten negativament la pell. L'aigua calenta elimina els olis naturals que protegeixen la pell.
En concret l'exposició a aigua calenta durant més de deu minuts pot irritar i ressecar la pell. Exactament, segons el farmacèutic pot eliminar el 30% dels lípids protectors de la pell i a banda empitjorar problemes com la rosàcia o la sequedat a l'hivern.
El farmacèutic recomana fer dutxes curtes d'aigua tèbia. És a dir entre trenta i trenta-vuit graus aproximadament. A banda, dona un consell, posar-se crema hidratant quan la pell encara estigui humida per acabar d'aconseguir una hidratació completa.
🚿 ¿Ducha MUY CALIENTE? Igual a tu piel no le gusta mucho.... Sí, ducharse con agua hirviendo da gustito. Pero tu piel lo sufre: se reseca, se irrita y te pasa factura. ➡️ Lo ideal: agua templada, duchas cortas y aplicar hidratante justo al salir, con la piel aún húmeda.
Dutxar-se al matí o a la nit
La doctora en psicologia i professora de la Universitat de Harvard, Shelley Carson explica que hi ha una sèrie de condicionats que haurien de decantar la nostra tria. Si, per exemple, estem davant d'un dia que serà mogut, la seva recomanació és que la dutxa sigui al matí, ja que pot ajudar a despertar el nostre vessant més creatiu i estar més alerta.
Malgrat això, l'aigua també té una part que relaxa i ajuda a mantenir la temperatura corporal, la qual cosa ajuda a agafar el son. Això fa de l'opció nocturna una tria perfecta per aquelles persones que vulguin anar a dormir tranquil·les i també per a aquelles a les quals els costa desconnectar abans d'anar al llit.