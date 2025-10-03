Bicarbonat de sodi i aigua oxigenada: per què és tan útil tenir a casa aquesta barreja?

Hi ha poques barreges de productes més útils que la del bicarbonat i l'aigua oxigenada. Aquests dos productes, barrejats de maneres diverses poden solucionar diversos problemes casolans. Des de netejar taques a la roba, les parets del lavabo o la planxa. Repassem els casos més útils.
En el cas de la roba, l'especialista en neteja Begoña Pérez recomana aquesta barreja per eliminar taques de fruita. Cal aplicar aigua oxigenada, en bon estat, directament sobre la taca -si l'aigua oxigenada fa molt de temps que està oberta perd eficàcia-. Després s'hi afegeix una mica de bicarbonat i es deixa reposar: uns 30 minuts en peces de color -per evitar que destenyeixi- i fins a una hora en peces blanques. Un cop passat el repós, cal posar la peça de roba a la rentadora.
El divulgador químic Vladimir Sánchez, conegut a xarxes com @Breakingvlad, explica la ciència darrere d'aquest efecte. L'efecte blanquejant real l'aporta l'aigua oxigenada, capaç d'oxidar les molècules que causen les taques. El bicarbonat, en canvi, no actua de forma química, però resulta útil com a abrasiu suau quan es frega amb un raspall.
Més enllà de la roba
Però més enllà de la roba, la barreja entre bicarbonat i aigua oxigenada també és útil en altres espais de la casa, per exemple el lavabo. Preparada com una pasta, pot actuar sobre restes de sabó i taques incrustades a les banyeres. Només cal estendre-la amb un drap suau, deixar-la actuar uns minuts i esbandir amb aigua per recuperar la brillantor original. També serveix per tornar el blanc a les juntes de les rajoles i eliminar la brutícia de les superfícies.
També resulta molt pràctica a la cuina, on ajuda a netejar greix o restes de cremat en safates, olles o paelles. Cal aplicar la barreja sobre les zones més brutes i fregar amb una esponja suau. Fins i tot en utensilis de silicona, aquesta solució casolana elimina els residus enganxosos.