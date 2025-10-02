Un expert del son revela l'error que cometen les persones que dormen malament i s'aixequen cansades

Estirar-se de diverses maneres, comptar ovelles o llegir són alguns dels remeis més habituals quan costa dormir. L'endemà al matí, però, tot passa factura. De fet, dormir menys de sis o set hores fa que l'endemà s'experimenti irritabilitat, dificultat per concentrar-se o fatiga. "Amb dues o tres nits de son inadequat, l'acumulació del deute de son es torna més evident i els efectes s'intensifiquen", adverteix la neurofisiòloga clínica Rybel Wix en una entrevista a Europa Press Infosalus.
La manca de son provoca canvis importants en la manera com l'organisme regula la glucosa, amb un efecte principalment en la resposta de les cèl·lules a la insulina. "Tan sols una nit de son insuficient pot augmentar la resistència a la insulina en humans, elevant els nivells de glucosa a la sang", explica l'experta. Això significa que les cèl·lules absorbeixen menys glucosa, cosa que disminueix l'energia cel·lular disponible i altera les vies de senyalització metabòlica, amb diversos efectes nocius.
En aquest sentit, l'expert del son i CEO de l'empresa de matalassos Nattex, Juan Suárez, més conegut com a Juan Nattex, explica a les xarxes socials que, tot i que hi ha moltes possibles raons per les quals el descans pugui no ser satisfactori, moltes persones que dormen malament i s'aixequen cansades cometen el mateix error.
Es tracta de no respectar els cicles circadiaris o cicles del son. La clau és tenir temps per completar cinc o sis cicles del son, que duren 90 minuts cadascun. Per tant, l'ideal seria dormir set hores i mitja. Si no és possible, però, és preferible dormir sis hores exactes (90 minuts menys), que una mica més i no arribar a completar el següent cicle.
Cinc consells per dormir millor
Per aconseguir un bon descans durant la nit, s'ha d'acostumar el cos a aquest moment de descans. Per aquest motiu és imprescindible mantenir uns horaris regulars a l'hora d'anar a dormir i de llevar-se. D'aquesta manera, el cos interioritzarà allò que anomenem "rellotge biològic" i automàticament es preparà biològicament per descansar les hores que necessita.
També és important l'espai en què s'adorm per acostumar la ment a què estar al llit es relaciona amb descans, per tant, estigueu al llit el temps dedicat a dormir únicament, mantingueu unes condicions ambientals adequades a l'habitació i eviteu fer-hi activitats com llegir, parlar per telèfon o veure la televisió. A més, és important que descanseu en un matalàs i amb uns coixins còmodes.
Sobre els hàbits nocturns, es poden establir alguns que siguin relaxants abans d'anar al llit, com llegir o escoltar música suau, però sobretot, eviteu l'ús de dispositius electrònics que desperten el cervell i l'activen, fent que costi molt més agafar el son.
L'activitat física diària també us ajudarà a descansar millor, així com la limitació de les migdiades, especialment durant èpoques d'insomni o amb dificultats per dormir. També, i respecte de l'alimentació, cal evitar els menjars abundants o pesats a última hora del dia.