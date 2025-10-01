Els aliments que tothom conserva a la nevera i haurien d'anar fora

Guardes els tomàquets i els alvocats a la nevera? És un error, ja que el fred impedeix que madurin de manera adequada, n'altera el gust i fa que la textura empitjori. No són els únics aliments amb què la majoria de la població s'equivoca a l'hora de conservar-los, tal com expliquen els divulgadors i creadors de contingut gastronòmic a les xarxes socials @realfooding.
Se centren en els aliments naturals amb un contingut important en olis essencials, amb pell i amb una textura característica. Múltiples estudis confirmen que el fred intervé en el procés de maduració i malmet les membranes cel·lulars, de manera que en modifica les propietats essencials.
Passa amb l'albergínia, que pateix una acceleració de la descomposició per les baixes temperatures. També amb la llimona, que es torna més amarga i perd gust, així com amb la xocolata, que a més absorbeix tots els gustos i aroma de la resta de la nevera. En aquest sentit, l'experta en tecnologia dels aliments i professora de la UOC Amparo Gamero explica que el fred del frigorífic pot alterar l'emulsió de greixos a la xocolata, afectant la seva suavitat i cremositat, fent que quedi blanquinós i en ingerir-lo té una textura entre granulada i terrosa.
A banda, és aconsellable evitar refrigerar els caps o les grans d'all, perquè poden germinar al cap d'uns dies. L'all germinat tendeix a tenir un gust amarg més intens, la qual cosa n'empitjora la qualitat. Tanmateix, a la nevera, tant el cafè en gra i també molt absorbeix la humitat i perd la seva aroma i sabor.
Un altre cas, aquest més conegut, és el dels plàtans. Refrigerar-los abans d'hora pot provocar que quedin durs i sense gust, ja que la nevera alenteix el procés de maduració. A més, la pell adquireix un to marró que no convida a menjar-los, encara que per dins estiguin bé i siguin comestibles.
Com organitzar la nevera per allargar la vida dels aliments
Per treure el màxim profit de la teva nevera i garantir que els aliments es mantinguin en òptimes condicions, és essencial entendre com funciona aquest electrodomèstic i quins espais són més adequats per a cada tipus de menjar. I és que la majoria de neveres estan dissenyades per tenir diferents zones de temperatura, que corresponen a les necessitats específiques dels aliments.
Sigui com sigui, per allargar la vida dels aliments convé fer una rotació regular dels aliments, col·locant els productes més antics davant i els nous al darrere. Això ajudarà a consumir primer els aliments que estan més a prop de la seva data de caducitat. També cal evitar sobrecarregar la nevera, ja que un espai massa ple impedeix la circulació de l’aire fred, cosa que pot comprometre la refrigeració.
A més, és clau utilitzar recipients transparents per veure què hi ha dins sense haver d’obrir-los, cosa que facilita trobar el que es necessiti i redueix el temps que la porta roman oberta. De la mateixa manera, cal netejar regularment: una nevera neta evita males olors i ajuda a identificar aliments que s’han fet malbé. I, finalment, és recomanable etiquetar els aliments: si es congelen productes o es guarden restes, posar-hi una etiqueta amb la data per controlar millor la seva conservació.