Així funciona la «neteja sueca de la mort», el mètode per deixar d'acumular coses

El desordre pot ser un maldecap per a moltes persones, ja sigui perquè el caos a la seva habitació no els deixa relaxar-se o perquè no saben per on començar. De vegades, la pau mental i l'estat d'ànim depèn de tenir els espais ordenats, així que és important saber quins són els trucs per mantenir l'harmonia a casa sense necessitat de fer molt d'esforços.
En aquest sentit, el pas del temps pot ser el principal enemic, ja que hi ha una tendència a acumular coses sense sentit pel simple fet de no saber desfer-se'n quan toca. Aquí, la "neteja sueca de la mort" pot ser l'eina definitiva per canviar la tendència i començar a posar ordre a la llar.
El mètode estès entre la societat de Suècia i la resta de països nòrdics, s'ha popularitzat darrerament amb la publicació del llibre Döstädning, de l'artista Margareta Magnusson. La pràctica que dona nom al llibre i que s'ha traduït com la "neteja sueca de la mort" consisteix a buidar la llar dels objectes i estris quan queden en desús, en comptes d'emmagatzemar-los per si de cas.
D'aquesta manera, es fa una neteja constant i es replanteja la manera de relacionar-se amb els béns per tal de deixar d'acumular coses inútilment. A més, afavoreix la reutilització, ja que el que no serveix per a alguns, pot ser de gran utilitat per a uns altres. I tot plegat, com un estil de vida que es pot adoptar a qualsevol edat, no necessàriament a partir de la vellesa.
Com aplicar la neteja sueca de la mort
El primer pas, tal com indica Magnusson, és adoptar una mentalitat minimalista però viable, per tal que pugui generar hàbits perdurables i saludables. Per començar, cal desfer-se dels objectes més senzills o amb una menor càrrega emocional, com poden ser andròmines velles o roba que ja no es fa servir. És important decidir bé què es farà amb aquests objectes, ja que si se'ls pot donar una segona vida, cal assegurar-se'n.
Amb el pas del temps i de manera progressiva, qui apliqui la neteja sueca de la mort anirà descobrint que hi ha altres objectes que considerava fonamentals que no necessita. Així, a mesura que es vagi considerant, cal continuar donant-los o llençant-los, sense oblidar la neteja digital en espais virtuals com a l'ordinador, el mòbil o les xarxes socials.